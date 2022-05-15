«Рубин» после поражения от «Урала» рискует напрямую вылететь в ФНЛ

Казанский «Рубин» в гостях потерпел поражение от екатеринбургского «Урала» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Игоря Шалимова.

Дубль оформил Эрик Бикфалви (на 23-й и 72-й минутах). Также мяч забил Олег Шатов (на 57-й минуте).

«Рубин» (29 очков) опустился на 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и рискует напрямую вылететь из элитного дивизиона. «Урал» (30 очков) поднялся на спасительную 12-ю позицию. Казанский клуб в заключительном матче сезона встретится с «Уфой» (27), которая находится на 15-м месте. В группе риска также расположившийся на 11-й строчке «Нижний Новгород» (30) и идущие на 13-й позиции подмосковные «Химки» (29). Тульский «Арсенал» (23) досрочно покинул РПЛ.

Однако стоит напомнить, что исполком РФС на заседании 24 мая может наложить мораторий на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/22.

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