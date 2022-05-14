«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» роликом под песню группы «Король и Шут»

Московский футбольный клуб «Спартак» в соцсетях опубликовал видео, посвящённое предстоящему матчу 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

Ролик оформлен под песню рок-группы «Король и Шут» под названием «Проклятый старый дом».

В видео пожилой мужчина сидит в заброшенном доме, на котором размещена табличка с адресом «Народная ул. 7», что совпадает с местонахождением Дома российского футбола в Москве.

Главного героя клипа в доме окружают вещи, которые, по мнению представителей «Спартака», ассоциируются с «Зенитом». Среди них команды «Сочи», «Оренбург», Fan ID а также телевизор с надписью VAR.

Встреча состоится 15 мая в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов выразил надежду, что команда реабилитируется за поражение 1:7 от «Зенита» в первом круге.