«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» роликом под песню группы «Король и Шут»

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб «Спартак» в соцсетях опубликовал видео, посвящённое предстоящему матчу 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

Ролик оформлен под песню рок-группы «Король и Шут» под названием «Проклятый старый дом».

В видео пожилой мужчина сидит в заброшенном доме, на котором размещена табличка с адресом «Народная ул. 7», что совпадает с местонахождением Дома российского футбола в Москве.

Главного героя клипа в доме окружают вещи, которые, по мнению представителей «Спартака», ассоциируются с «Зенитом». Среди них команды «Сочи», «Оренбург», Fan ID а также телевизор с надписью VAR.

Встреча состоится 15 мая в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов выразил надежду, что команда реабилитируется за поражение 1:7 от «Зенита» в первом круге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить