«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» роликом под песню группы «Король и Шут»
Ролик оформлен под песню рок-группы «Король и Шут» под названием «Проклятый старый дом».
В видео пожилой мужчина сидит в заброшенном доме, на котором размещена табличка с адресом «Народная ул. 7», что совпадает с местонахождением Дома российского футбола в Москве.
Главного героя клипа в доме окружают вещи, которые, по мнению представителей «Спартака», ассоциируются с «Зенитом». Среди них команды «Сочи», «Оренбург», Fan ID а также телевизор с надписью VAR.
Встреча состоится 15 мая в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов выразил надежду, что команда реабилитируется за поражение 1:7 от «Зенита» в первом круге.