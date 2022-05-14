Самедов: надеюсь, «Спартак» сможет реабилитироваться за 1:7 от «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против «Зенита» в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Надеюсь, у «Спартака» получится реабилитироваться за последнее поражение от «Зенита». Понятно, что по турнирной таблице «Зенит» сильнее, чем «Спартак», но не думаю, что разница в уровне колоссальная», — приводит слова Самедова «РБК».

По его мнению, состав московского «Спартака» позволяет демонстрировать хороший футбол. Он также подчеркнул, что петербургский клуб — неоднозначный фаворит матча, но «Спартаку» надо постараться подняться в турнирной таблице.

«Зениту» нужно показать свою силу и продемонстрировать, что он является единоличным флагманом нашего футбола. Посмотрим, получится ли», — заключил Самедов.

За два тура до конца чемпионата красно-белые занимают девятую строчку в турнирной таблице с 37 очками, а петербургский клуб в матче 27-го тура переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в РПЛ.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт 15 мая на поле стадиона «Открытие Арена». Начало игры — в 16:30 мск.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».