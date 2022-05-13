Петржела: «Зениту» всегда приятно обыгрывать «Спартак»

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
Петржела: «Зениту» всегда приятно обыгрывать «Спартак»
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Конечно, всегда приятно обыгрывать «Спартак», но многое в этом матче будет зависеть от состава, который выпустит Сергей Семак», цитирует Петржелу «Чемпионат».

По его словам, раз сине-бело-голубые уже оформили чемпионство, то подобные игры не имеют смысла.

«Несмотря на это, я жду очень хорошего футбола. Может ли забить Дзюба? Конечно, если он выйдет в стартовом составе», — добавил Петржела.

За два тура до конца чемпионата красно-белые занимают девятую строчку в турнирной таблице с 37 очками, а петербургский клуб в матче 27-го тура переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в РПЛ.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт 15 мая на поле стадиона «Открытие Арена». Начало игры — в 16:30 мск.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Зенит».

 

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