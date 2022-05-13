Александр Мостовой: в этот раз «Спартак» не пропустит семь голов в матче с «Зенитом»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».
Александр Мостовой: в этот раз «Спартак» не пропустит семь голов в матче с «Зенитом»
  • РИА Новости

«В этот раз «Спартак», конечно, не пропустит семь голов. Такое, как произошло в Питере, бывает раз в десять лет. Тем более «Зенит» уже давно чемпион, да и красно-белые выровнялись», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По его словам, смысла рисковать в этом матче у команд нет, потому что у петербургского клуба уже половина игроков в отпуске, а «Спартак» готовится к Кубку России.

Матч сине-бело-голубых с красно-белыми пройдёт 15 мая на поле стадиона «Открытие Арена». Начало игры — в 16:30.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Зенит».

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