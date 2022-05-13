Комбаров: «Спартаку» нужно побеждать «Зенит», а не думать о Кубке России

Бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

«Остались две последние игры, в них нужно, конечно же, побеждать. О кубке «Спартаку» думать пока рано, время пока не пришло — команде нужно побежать «Зенит» в предстоящем матче», — цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».

По его словам, матчи двух принципиальных соперников редко бывают скучными, поэтому встреча будет интересной.

«Несмотря на досрочное чемпионство, петербургский клуб всё равно будет играть в полную силу. Красно-белые, в свою очередь, сделают всё возможное, чтобы порадовать болельщиков под конец сезона», — добавил Комбаров.

За два тура до конца чемпионата «Спартак» занимает девятую строчку в турнирной таблице с 37 очками, а «Зенит» в матче 27-го тура переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в РПЛ.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт 15 мая на поле стадиона «Открытие Арена». Начало игры — в 16:30 мск.

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак оценил шансы команды в матче 29-го тура РПЛ.