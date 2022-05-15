Гилерме высказался о своей ошибке в матче с «Динамо»

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Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал свою ошибку в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».

«Я всегда больше надеюсь на себя. Я ни на кого не перекладываю ответственность. Сегодня я просто не попал по мячу. Такое бывает. Идем дальше. Конечно, я анализирую ситуацию. Мне не 15 лет», — цитирует Гилерме «Спорт-Экспресс».

По его словам, в перерыве он извинился перед партнёрами по команде и сказал, что у них есть возможность вернуться в игру.

«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» со счётом 3:3 на стадионе «РЖД Арена» в Москве, отыгравшись с 1:3. На 11-й минуте игры Гилерме случайно отдал мяч Фёдору Смолову, который воспользовался его ошибкой и поразил ворота железнодорожников.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что бело-голубым нужно было играть рациональнее в матче с «Локомотивом».

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