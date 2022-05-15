Кобелев: «Динамо» нужно было играть рациональнее в матче с «Локомотивом»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Игра была на встречных курсах. Сумасшедший матч! А то, что «Динамо» упустило победу, — это заслуга «Локомотива». Бело-голубым нужно было играть рациональнее», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» со счётом 3:3 на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Подопечные Сандро Шварца перед последним туром занимают второе место. При этом у команды столько же очков, сколько и у «Сочи», с которым ей и предстоит встретиться в заключительном туре сезона.

Ранее полузащитник «Локомотива» Гирано Керк выразил мнение, что железнодорожники заслуживали победу над «Динамо».