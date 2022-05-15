Керк считает, что «Локомотив» заслуживал победу в матче с «Динамо»

Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк высказался о ничьей с «Динамо» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это было нелегко. Мы сделали игру для себя тяжелее в самом начале. Но во втором тайме мы взяли инициативу на себя. Может, мы заслуживали победу сегодня», — цитирует Керка «Спорт-Экспресс».

По его мнению, железнодорожники выдали хороший камбэк в этой игре и действовали лучше соперника во втором тайме.

«Динамо» показалось мне хорошей командой. Я знаю, что они вторые в турнирной таблице», — добавил Керк.

«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» со счётом 3:3 на стадионе «РЖД Арена» в Москве. При этом красно-зелёные уступали по ходу игры 1:3.

Ранее полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал ничью с «Локомотивом».