Захарян: «Динамо» думало, что может побеждать на классе, но это не так

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал ничью с «Локомотивом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не могу выделить кого-то одного из игроков, получились разные таймы. Раз меня выделили, значит, есть на то причины», — приводит слова Захаряна «Матч ТВ».

По его мнению, весной бело-голубые выступают хуже, чем осенью, так как команде не хватает концентрации.

«Думали, что можем выигрывать на классе, но это оказалось не так. Нам нужно было собраться и играть с такой же интенсивностью, а не на каком-то мастерстве», — подчеркнул хавбек.

Он отметил, что с «Локомотивом» динамовцы играли хорошо, но во втором тайме пропустили ненужные мячи.

«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» со счётом 3:3 на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Подопечные Сандро Шварца перед последним туром занимают второе место. При этом у команды столько же очков, сколько и у «Сочи», с которым ей и предстоит встретиться в заключительном туре сезона.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила мнение, что «Динамо» бросило играть при счёте 3:1.