Смородская считает, что «Динамо» бросило играть при счёте 3:1 в матче с «Локомотивом»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на ничью команды в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
Смородская считает, что «Динамо» бросило играть при счёте 3:1 в матче с «Локомотивом»
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Матч понравился. В частности, как «Локомотив» отыгрался, он был близок даже забить ещё один мяч. Была цельная игра, быстрая, очень смотрибельная. Интересно было следить за обеими командами. Мне кажется, что они бросили играть», — сказала Смородская в интервью «Матч ТВ».

Она подчеркнула, что именно поэтому многие тренеры не любят счёт 2:0: якобы футболисты начинают думать, что игра уже сделана.

«Так и здесь: 3:1 — они были уверены в успехе, что можно просто катать мяч, а не играть в футбол. Кто займёт второе место по итогам сезона? Мне бы хотелось, чтобы это было «Динамо». Для «Сочи» рано — пусть ещё потрудятся», — добавила Смородская.

«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» со счётом 3:3 на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Подопечные Сандро Шварца перед последним туром занимают второе место. При этом у команды столько же очков, что и у «Сочи», с которым ей и предстоит встретиться в заключительном туре сезона.

Ранее тренер «Локомотива» Заур Хапов заявил, что вратарь команды Маринато Гилерме осознаёт свою ошибку в матче с «Динамо».

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