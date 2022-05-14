Тренер «Локомотива» Хапов: Гилерме сам осознаёт, что ошибся в матче с «Динамо»

Главный тренер московского «Локомотива» Заур Хапов высказался об ошибке вратаря команды Маринато Гилерме в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».

«Гилерме сам осознаёт, что ошибся. У него было желание сохранить мяч, мы стараемся играть в такой футбол», — цитирует Хапова Sport24.

При этом он отметил, что считает Гилерме сильным голкипером и назвал только плюсом тот факт, что в команде есть два сильных стража ворот.

«Гилерме — это прошлое и будущее «Локомотива», Худяков — будущее. Даня может вырасти в очень сильного вратаря», — добавил Хапов.

«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» со счётом 3:3 на стадионе «РЖД Арена» в Москве. На 11-й минуте игры Гилерме случайно отдал мяч Фёдору Смолову, который воспользовался его ошибкой и поразил ворота железнодорожников.

Ранее Гилерме обратился к болельщикам «Локомотива» после ничьей с «Динамо».