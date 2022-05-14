Гилерме обратился к болельщикам «Локомотива» после ничьей с «Динамо»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме поблагодарил фанатов своей команды после ничьей с «Динамо» в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Этот сезон был очень сложным. Мы все прекрасно знаем, что пятое, шестое, седьмое — это не наши места. Спасибо за ваше терпение. Мы вас понимаем. Но хотим, чтобы и вы нас понимали. У нас строится команда, и мы хотим чтобы вы были с нами», — цитирует Гилерме Sport24.

Он также отметил, что все оставшиеся в клубе футболисты и тренеры проявили уважение ко всем болельщикам и людям, которые имеют отношение к «Локомотиву».

«Сегодня был полный стадион, и я хочу попросить вас, чтобы это было чаще. Спасибо вам за всё», — добавил вратарь.

«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» со счётом 3:3 на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Для железнодорожников это последняя домашняя игра в сезоне.

Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что бело-голубые готовы взять второе место в РПЛ.