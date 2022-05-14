Степашин: «Динамо» готово взять второе место в РПЛ

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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин отреагировал на ничью в матче с «Локомотивом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Степашин: «Динамо» готово взять второе место в РПЛ
  • РИА Новости

«Матч получился огненный. Красивый футбол, почти без центра, правда. Рад, что «Динамо» взяло сегодня своё очко, медаль у нас уже в кармане. Всё решится в матче с «Сочи». Полагаю, мы готовы взять второе место», — цитирует Степашина «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что у бело-голубых остаются проблемы с обороной. Однако функционер считает, что команда уверенно подходит к своему столетию.

«Я бы не сказал, что во втором тайме отпустили игру. Замены «Локомотив» сделал вовремя, а мы немного опоздали. Плюс защита, такие дырки пропускать нельзя. Хотя играли в футбол, всем понравилось», — добавил Степашин.

«Динамо» и «Локомотив» в Москве сыграли вничью со счётом 3:3. Подопечные Сандро Шварца перед последним туром занимают второе место. При этом у команды столько же очков, сколько и у «Сочи», с которым ей и предстоит встретиться в заключительном туре сезона.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Сандро Шварц может остаться в клубе по окончании сезона.

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