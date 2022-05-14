Шварц может остаться в «Динамо» по окончании сезона

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о будущем главного тренера команды Сандро Шварца.

«Насчёт Шварца — будет его решение, пока вопросов нет. А костяк команды будет сохранён на 100%. Кто-то из легионеров уйдёт, кто-то придёт», — цитирует Степашина «Спорт-Экспресс».

По его словам, пока не принято решение относительно польского полузащитника бело-голубых Себастьяна Шиманьски, однако функционер похвалил игрока за то, что тот остался в клубе как минимум до конца сезона, несмотря на политическую ситуацию.

Шварц возглавляет «Динамо» с октября 2020 года, а Шиманьски выступает за команду с июля 2019-го.

Ранее главный тренер «Локомотива» Заур Хапов назвал весёлой игру с «Динамо» в 29-м туре РПЛ.