Хапов назвал весёлой игру «Локомотива» с «Динамо» в 29-м туре
- РИА Новости
«Весёлая игра, всем понравилось. Совершили три ненужные ошибки. Но игра была весёленькая», — цитирует Хапова «Чемпионат».
Он также объяснил хорошей обоймой выбор состава на матч с бело-голубыми. При этом в перерыве железнодорожники решили ничего не менять, так как оказалось достаточно хорошего разговора.
«Те, кто вышел на замену, добавили скорости и остроты», — добавил специалист.
Ранее тренер «Динамо» Волкан Булут заявил, что в команде разочарованы итоговым результатом матча с «Локомотивом».