Хапов назвал весёлой игру «Локомотива» с «Динамо» в 29-м туре

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал ничью с «Динамо» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Весёлая игра, всем понравилось. Совершили три ненужные ошибки. Но игра была весёленькая», — цитирует Хапова «Чемпионат».

Он также объяснил хорошей обоймой выбор состава на матч с бело-голубыми. При этом в перерыве железнодорожники решили ничего не менять, так как оказалось достаточно хорошего разговора.

«Те, кто вышел на замену, добавили скорости и остроты», — добавил специалист.

Ранее тренер «Динамо» Волкан Булут заявил, что в команде разочарованы итоговым результатом матча с «Локомотивом».