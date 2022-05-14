Тренер «Динамо» Булут: мы разочарованы итоговым результатом матча с «Локомотивом»

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Тренер «Динамо» Волкан Булут прокомментировал ничью с «Локомотивом» (3:3) в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тренер «Динамо» Булут: мы разочарованы итоговым результатом матча с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Мы провели качественную игру. После первого тайма мы разочарованы итоговым результатом. Сегодня мы недовольны, но начинаем готовиться к «Сочи», — цитирует Булута «Чемпионат».

При этом он считает, что в целом команда хорошо себя проявила, несмотря на отсутствие на скамейке главного тренера Сандро Шварца, который был дисквалифицирован.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ с шестью голами.

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