Тренер «Динамо» Булут: мы разочарованы итоговым результатом матча с «Локомотивом»

Тренер «Динамо» Волкан Булут прокомментировал ничью с «Локомотивом» (3:3) в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы провели качественную игру. После первого тайма мы разочарованы итоговым результатом. Сегодня мы недовольны, но начинаем готовиться к «Сочи», — цитирует Булута «Чемпионат».

При этом он считает, что в целом команда хорошо себя проявила, несмотря на отсутствие на скамейке главного тренера Сандро Шварца, который был дисквалифицирован.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ с шестью голами.