Тренер «Динамо» Булут: мы разочарованы итоговым результатом матча с «Локомотивом»
- РИА Новости
«Мы провели качественную игру. После первого тайма мы разочарованы итоговым результатом. Сегодня мы недовольны, но начинаем готовиться к «Сочи», — цитирует Булута «Чемпионат».
При этом он считает, что в целом команда хорошо себя проявила, несмотря на отсутствие на скамейке главного тренера Сандро Шварца, который был дисквалифицирован.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ с шестью голами.