Салах получил травму в финале Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Челси»

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Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах получил травму в финальном матче Кубка Англии по футболу с лондонским «Челси».
Салах получил травму в финале Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Челси»
  • AP

На 33-й минуте игры египтянин был вынужден попросить замену. При этом пока до конца не известен характер травмы и непонятно, сколько времени форвард может пропустить.

Через две недели «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

Четыре года назад «Ливерпуль» также встречался с «Реалом» в финале ЛЧ. Тогда Салах получил травму в первом тайме и покинул поле.

Ранее Салах выразил желание отомстить «Реалу» в финале Лиги чемпионов.

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