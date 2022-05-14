Салах получил травму в финале Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Челси»
- AP
На 33-й минуте игры египтянин был вынужден попросить замену. При этом пока до конца не известен характер травмы и непонятно, сколько времени форвард может пропустить.
Через две недели «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.
Четыре года назад «Ливерпуль» также встречался с «Реалом» в финале ЛЧ. Тогда Салах получил травму в первом тайме и покинул поле.
Ранее Салах выразил желание отомстить «Реалу» в финале Лиги чемпионов.