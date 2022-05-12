Салах хочет, чтобы «Ливерпуль» отомстил «Реалу» в финале Лиги чемпионов
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«Помню прошлый финал против «Реала» так, словно он был вчера. Надеюсь, «Ливерпуль» сможет отомстить. Мы хорошо готовы», — цитирует Салаха Goal.
Напомним, что в финале Лиги чемпионов в 2018 году «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:1. Серхио Рамос нанёс травму Салаху в первом тайме, после чего футболист покинул поле.
Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 пройдёт 28 мая на поле стадиона «Стад де Франс».
Ранее Деян Ловрен пожелал «Ливерпулю» удачи в финале Лиги чемпионов.