Салах хочет, чтобы «Ливерпуль» отомстил «Реалу» в финале Лиги чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».

«Помню прошлый финал против «Реала» так, словно он был вчера. Надеюсь, «Ливерпуль» сможет отомстить. Мы хорошо готовы», — цитирует Салаха Goal.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов в 2018 году «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:1. Серхио Рамос нанёс травму Салаху в первом тайме, после чего футболист покинул поле.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 пройдёт 28 мая на поле стадиона «Стад де Франс».

Ранее Деян Ловрен пожелал «Ливерпулю» удачи в финале Лиги чемпионов.