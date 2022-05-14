«Ахмат» в меньшинстве переиграл «Крылья Советов» в 29-м туре РПЛ
- РИА Новости
Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 54-й минуте забил Мохамед Конате.
При этом на 60-й хозяева остались в меньшинстве после удаления Андрея Семёнова, а в ворота грозненцев был назначен пенальти, однако его не реализовал Юрий Горшков.
Таким образом, «Ахмат» набрал 41 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Крылья» (41) опустились на восьмую строчку.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ с шестью голами.