Британский теннисист призвал выслушать мнение игроков о санкциях ATP в отношении Уимблдона

Британский теннисист Лиам Броуди прокомментировал новость о возможном лишении Уимблдона рейтинговых очков из-за отстранения россиян.

«Было бы здорово, если бы ATP и WTA информировали игроков о решениях, касающихся распределения очков в сезоне. Возможно, можно было бы провести голосование, чтобы узнать, что думают игроки. В конце концов, это ассоциация теннисистов», — написал Броуди в социальных сетях.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.

The Telegraph сообщала, что Совет игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) обсудит лишение Уимблдона рейтинговых очков, если не будет снят запрет на участие россиян и белорусов в турнире.

Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Ранее многократная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева отреагировала на возможное решение ATP не начислять рейтинговые очки игрокам за выступления на Уимблдоне.