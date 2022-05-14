Британский теннисист призвал выслушать мнение игроков о санкциях ATP в отношении Уимблдона

Короткая ссылка
Британский теннисист Лиам Броуди прокомментировал новость о возможном лишении Уимблдона рейтинговых очков из-за отстранения россиян.
Британский теннисист призвал выслушать мнение игроков о санкциях ATP в отношении Уимблдона
  • AP

«Было бы здорово, если бы ATP и WTA информировали игроков о решениях, касающихся распределения очков в сезоне. Возможно, можно было бы провести голосование, чтобы узнать, что думают игроки. В конце концов, это ассоциация теннисистов», — написал Броуди в социальных сетях.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.

The Telegraph сообщала, что Совет игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) обсудит лишение Уимблдона рейтинговых очков, если не будет снят запрет на участие россиян и белорусов в турнире.

Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Ранее многократная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева отреагировала на возможное решение ATP не начислять рейтинговые очки игрокам за выступления на Уимблдоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить