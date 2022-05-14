Губерниев: молчание Воронкова и «Локомотива» делает ситуацию более критичной

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о молчании тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова и клуба после скандала с расистской фразой.
Губерниев: молчание Воронкова и «Локомотива» делает ситуацию более критичной
  • РИА Новости

«Они просто хамы, других слов нет. Один расист и женоненавистник, а другие его покрывают. Слово за Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ). Надо беспощадно карать за такое, дисквалифицировать», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Губерниев подчеркнул, что отсутствие реакции от тренера и клуба только усугубляет ситуацию и делает её более критичной.

«Дураки молчат. А умные извиняются или предпринимают какие-то действия», — подчеркнул журналист.

Главный тренер «Локомотива» во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой-НТМК», давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?». Воронков имел в виду темнокожую волейболистку екатеринбургской команды Айламу Монтальво из Кубы.

«Локомотив» обыграл «Уралочку» и защитил титул чемпиона России.

Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко сообщил, что дисциплинарная комиссия ВФВ рассмотрит слова тренера «Локомотива» про «обезьянку».

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