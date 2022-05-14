Овечкин: все игроки «Вашингтона» ответственны за вылет из плей-офф НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал вылет столичной команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22.

«Всё было в наших руках, но мы просто упустили этот шанс. Вина за это лежит на нас. На мне, на Никласе Бэкстреме, на Ти Джее Оши, на Джоне Карлсоне. Довольно паршивая ситуация», — цитирует Овечкина журналист Саманта Пелл.

Он напомнил, что «Вашингтон» играл против лучшей команды регулярного чемпионата.

«Кэпиталз» уступили в овертайме, проиграв «Пантерз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф (3:4). Счёт в серии — 2-4.

Ранее сообщалось, что Игорь Шестёркин стал одним из претендентов на «Харт Трофи».