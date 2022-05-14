Овечкин: все игроки «Вашингтона» ответственны за вылет из плей-офф НХЛ

Короткая ссылка
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал вылет столичной команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22.
Овечкин: все игроки «Вашингтона» ответственны за вылет из плей-офф НХЛ
  • AP

«Всё было в наших руках, но мы просто упустили этот шанс. Вина за это лежит на нас. На мне, на Никласе Бэкстреме, на Ти Джее Оши, на Джоне Карлсоне. Довольно паршивая ситуация», — цитирует Овечкина журналист Саманта Пелл.

Он напомнил, что «Вашингтон» играл против лучшей команды регулярного чемпионата. 

«Кэпиталз» уступили в овертайме, проиграв «Пантерз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф (3:4). Счёт в серии — 2-4.

Ранее сообщалось, что Игорь Шестёркин стал одним из претендентов на «Харт Трофи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить