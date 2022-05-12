Шестёркин стал одним из претендентов на «Харт Трофи»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин вошёл в число претендентов на приз самому ценному игроку сезона-2021/22 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Награда ежегодно вручается хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

Российский голкипер провёл в сезоне-2021/22 53 матча, отразив в среднем 93,5% бросков и пропустив 2,07 шайбы за игру.

Помимо 26-летнего вратаря, на награду претендуют форварды Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз » и Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее сообщалось, что Шестёркин вошёл в число претендентов на «Везина Трофи», которая вручается лучшему вратарю НХЛ по итогам сезона.