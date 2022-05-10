Шестёркин включён в тройку номинантов на звание лучшего вратаря НХЛ по итогам сезона

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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин вошёл в число претендентов на «Везина Трофи», которая вручается лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам сезона.
Шестёркин включён в тройку номинантов на звание лучшего вратаря НХЛ по итогам сезона
  • AP

Как сообщает пресс-служба лиги, помимо россиянина, на награду претендуют Якоб Маркстрём из «Калгари Флэймз» и Юусе Сарос из «Нэшвилл Предаторз». 

26-летний Шестёркин отстоял в минувшем регулярном чемпионате 53 матча, шесть из которых — на ноль. Он стал лучшим вратарём регулярки по коэффициенту надёжности (2,07), а также по отражённым броскам (93,5%).

Ранее тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан назвал Шестёркина лучшим вратарём НХЛ после игры с «Питтсбург Пингвинз».

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