Романцев — о матче «Спартак» — «Динамо»: равные шансы на победу в Кубке

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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Динамо» в финале Кубка России.
Романцев — о матче «Спартак» — «Динамо»: равные шансы на победу в Кубке
  • globallookpress.com

«Не в обиду «Динамо» и его болельщикам, но «Лужники» — спартаковский стадион. Судьба так сложилась. Шансы равные», — цитирует Романцева Sport24.

Спартак» в полуфинальном матче на своём поле разгромил красноярский «Енисей» (3:0). «Динамо» днём ранее с таким же счётом переиграло владикавказскую «Аланию».

Победитель Кубка России по футболу получит 40 млн рублей.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая на стадионе «Лужники». Начало игры — в 17:00 мск.

Ранее защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго поделился ожиданиями от финального матча Кубка России со столичным «Динамо».

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