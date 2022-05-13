Романцев — о матче «Спартак» — «Динамо»: равные шансы на победу в Кубке

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Динамо» в финале Кубка России.

«Не в обиду «Динамо» и его болельщикам, но «Лужники» — спартаковский стадион. Судьба так сложилась. Шансы равные», — цитирует Романцева Sport24.

Спартак» в полуфинальном матче на своём поле разгромил красноярский «Енисей» (3:0). «Динамо» днём ранее с таким же счётом переиграло владикавказскую «Аланию».

Победитель Кубка России по футболу получит 40 млн рублей.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая на стадионе «Лужники». Начало игры — в 17:00 мск.

Ранее защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго поделился ожиданиями от финального матча Кубка России со столичным «Динамо».