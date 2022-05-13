Победитель Кубка России по футболу получит 40 млн рублей

Победитель Кубка России по футболу сезона-2021/22 получит 40 млн рублей.

«Победитель встречи заработает 40 млн рублей, проигравший — 10 млн», — сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В финале Кубка России сыграют московские «Спартак» и «Динамо». Красно-белые будут номинальными хозяевами. Игра пройдёт 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве. Встреча начнётся в 17:00.

В полуфинале «Динамо» на своём поле разгромило «Аланию» (3:0). «Спартак» с таким же счётом обыграл красноярский «Енисей».

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка страны впервые с 1950 года.

Ранее президент «Алании» заявил, что игроки подавлены после поражения от «Динамо».