Жиго — о матче «Спартака» в финале КР: нам необходимо победить во что бы то ни стало
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Какие у меня ожидания от кубкового дерби с «Динамо»? Всё очевидно же — нам необходимо победить во что бы то ни стало», — цитирует Жиго «Спорт-Экспресс».
«Спартак» в полуфинальном матче на своём поле разгромил красноярский «Енисей» (3:0). «Динамо» днём ранее с таким же счётом переиграло владикавказскую «Аланию».
Финал Кубка России пройдёт 29 мая на стадионе «Лужники».
Ранее сообщалось, что Nike прекратил сотрудничество со «Спартаком».