Жиго — о матче «Спартака» в финале КР: нам необходимо победить во что бы то ни стало

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Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго поделился ожиданиями от финального матча Кубка России по футболу сезона-2021/22 со столичным «Динамо».
Жиго — о матче «Спартака» в финале КР: нам необходимо победить во что бы то ни стало
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Какие у меня ожидания от кубкового дерби с «Динамо»? Всё очевидно же — нам необходимо победить во что бы то ни стало», — цитирует Жиго «Спорт-Экспресс».

«Спартак» в полуфинальном матче на своём поле разгромил красноярский «Енисей» (3:0). «Динамо» днём ранее с таким же счётом переиграло владикавказскую «Аланию».

Финал Кубка России пройдёт 29 мая на стадионе «Лужники».

Ранее сообщалось, что Nike прекратил сотрудничество со «Спартаком».

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