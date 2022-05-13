Аджоев: власти Тульской области поддержат «Арсенал» вне зависимости от участия в РПЛ

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Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, что власти Тульской области будут поддерживать футбольный клуб вне зависимости от того, будет команда участвовать в Российской премьер-лиге (РПЛ) или нет.
Аджоев: власти Тульской области поддержат «Арсенал» вне зависимости от участия в РПЛ
  • РИА Новости

«Состоялся достаточно продолжительный разговор, во время которого мы услышали и справедливую критику, и определённые претензии. Вместе с тем было получено подтверждение, что при любом развитии событий клуб не будет брошен и получит в следующем сезоне поддержку со стороны губернатора», — цитирует Аджоева ТАСС.

По его словам, сейчас все силы необходимо направить на достижение максимального результата в предстоящих матчах и сохранить прописку в РПЛ. Он также подчеркнул, что благодарен губернатору за эту встречу в такой непростой для клуба момент.

«Арсенал» с 23 очками находится на последней, 16-й, строчке в турнирной таблице РПЛ.

Матч 29-го тура РПЛ «Уфа» — «Арсенал» пройдёт 14 мая. Начало — в 14:00.

Ранее Аджоев назвал катастрофой судейство в матче «Арсенала» с «Краснодаром».

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