Аджоев назвал катастрофой судейство в матче «Арсенала» с «Краснодаром»

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Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев подверг критике работу арбитра матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Вы видели момент с перебитым пенальти? За что его назначили? Я десять раз пересмотрел — вратарь стоит на месте. За что назначили повторный? Так нельзя убивать российский футбол!» — цитирует Аджоева «Спорт-Экспресс».

По его словам, он не понимает решений рефери и считает их неправильными.

«Это просто катастрофа. Будем ли подавать в ЭСК? А что это мне даст? Если мы хотим вытаскивать наш футбол, надо как-то помогать российскому футболу», — добавил Аджоев.

«Арсенал» в Туле сыграл вничью с «Краснодаром» со счётом 1:1. Гости сравняли на 76-й минуте с пенальти. Причём голкипер Михаил Левашов сперва отразил удар Эдуарда Сперцяна, но затем судья решил, что 11-метровый нужно перебить.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» повторил рекорд «Крыльев Советов» по количеству пробитых пенальти за сезон.

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