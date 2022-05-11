Карякин рассказал о нападках со стороны западных СМИ из-за участия в параде Победы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин признался, что подвергся критике со стороны западных СМИ из-за участия в параде Победы на Красной площади.

«Что касается праздника, то со всех сторон я чувствую давление, особенно западного мира. Я сидел на трибунах, смотрел парад Победы с удовольствием, сделал несколько фотографий, выложил. На следующий день в норвежской прессе появилась статья о том, что Сергей Карякин сперва написал письмо Путину, потом сидел на параде Победы, нормально ли это для спортсмена. В таком духе», — сказал Карякин в эфире «Матч ТВ».

По его словам, он считает необходимым выражать поддержку своей стране.

«Это патриотические вещи, это наша страна, это наша история. Поэтому давление беспрецедентное. И совершенно не по делу», — добавил шахматист.

Помимо Карякина, среди спортсменов парад посетили в том числе двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. 25-летний гимнаст возглавил парадный расчёт военно-патриотического движения «Юнармия».

Ранее Карякин назвал великолепным парад Победы на Красной площади.