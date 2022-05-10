Каменский: Малкин является одним из лучших хоккеистов в НХЛ
- AP
«Женя — игрок мирового класса, один из лучших хоккеистов в лиге и в мире. Он показывает свой уровень хоккея и играет здорово. Дай бог, чтобы его не преследовали травмы! Недавно он оправился от травмы и вышел на тот уровень, на котором он всё время играл», — приводит слова Каменского ТАСС.
Он также подчеркнул, что ему приятно, когда российский хоккеист показывает высокие результаты и красивую игру на мировой арене.
«В первую очередь я хотел бы поздравить Женю и пожелать, чтобы он продолжал в том же духе, потому что плей-офф ещё не закончился. Это достижение, которое войдёт в его историю. Надеюсь, что другие наши хоккеисты будут стараться следовать его примеру», — заключил Каменский.
Напомним, что в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Питтсбург» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:2). 35-летний нападающий забросил одну шайбу и набрал 177 очков (66 голов + 111 ассистов) в 172 матчах плей-офф НХЛ за карьеру. По этому показателю он обошёл Сергея Фёдорова.
Ранее чемпион мира в составе сборной России и экс-президент омского «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал игру Малкина.