Родионенко — о Нагорном: мы довольны, что у нас есть такой патриотичный парень
- РИА Новости
«Мы очень горды за Никиту. Я считаю, что это стоит дорогого. Он очень серьёзно подходит к этому делу. Мы довольны, что у нас есть такой серьёзный и патриотичный парень», — цитирует Родионенко «Матч ТВ».
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