Родионенко — о Нагорном: мы довольны, что у нас есть такой патриотичный парень

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что очень горда за олимпийского чемпиона Никиту Нагорного, который принял участие в параде Победы на Красной площади в Москве в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

«Мы очень горды за Никиту. Я считаю, что это стоит дорогого. Он очень серьёзно подходит к этому делу. Мы довольны, что у нас есть такой серьёзный и патриотичный парень», — цитирует Родионенко «Матч ТВ».

25-летний гимнаст возглавил парадный расчёт военно-патриотического движения «Юнармия».

Нагорный является победителем летней Олимпиады 2020 года в Токио в командном многоборье.

Ранее шахматист Сергей Карякин назвал великолепным парад Победы на Красной площади.