В РФС заявили, что ЭСК поддерживает большинство решений судей

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался об отношении арбитров к экспертно-судейской комиссии (ЭСК).

«Я думаю, что ни один судья ЭСК не любит, потому что им кажется, что их постоянно наказывают. Никто из них никогда не озадачивался сбором статистики о том, сколько раз решение было в пользу арбитров, а сколько раз — против них. Мы этой статистикой озаботились, собрали: выяснили, что ЭСК поддерживает более 80% решений судей», — цитирует Каманцева «Матч ТВ».

Он также отметил, что для арбитров VAR было указание звать судей для просмотра спорного момента только в случае ошибки или разницы во взглядах на эпизод.

В матче 26-го тура «Крылья Советов» — «Химки» (1:4) арбитр Алексей Матюнин удалил футболистов самарской команды Дениса Якубу и Гленна Бейла. Он также назначил пенальти в ворота «Крыльев». ЭСК РФС признала часть решений 40-летнего арбитра в матче ошибочными.

Ранее сообщалось, что РФС инициировал проведение внутренней проверки в отношении Матюнина из-за ошибок в матче между «Химками» и «Крыльями Советов».