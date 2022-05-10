Тарпищев рассказал, почему считает Медведева сильнее Рублёва

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил, почему считает теннисиста Даниила Медведева сильнее Андрея Рублёва.
Тарпищев рассказал, почему считает Медведева сильнее Рублёва
  • AP

«Медведев играет разнообразнее Рублёва. У Андрея игра очень агрессивная, если соперник находится не в лучшей форме, то он не успевает за ним. Если объективно взять идеальное состояние обоих спортсменов, то Медведев сильнее», — цитирует Тарпищева «РБК Спорт».

Он также отметил, что на игру спортсмена может повлиять множество не зависящих от него факторов.

9 мая Рублёв в обновлённом рейтинге поднялся на четвёртое место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Медведев опустился на пятую строчку. На первом месте находится испанец Рафаэль Надаль.

Ранее Тарпищев оценил шансы на успех Медведева на турнире «Ролан Гаррос».

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