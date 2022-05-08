Журова: футболисты не станут играть хуже, если им урезать зарплату

Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о высоких зарплатах в российском футболе.

«Не думаю, что футболисты будут играть хуже, если их зарплаты станут меньше. На самом деле, футбол и хоккей — накрученная история в плане денег. А где у нас успехи на мировой арене, там спортсмены получают значительно меньше», — приводит слова Журовой Sport24.

Она также посетовала на то, что олимпийцы получают маленькие зарплаты, а многие лидеры неолимпийских видов вынуждены оплачивать самостоятельно тренировки и выезды на соревнования. По мнению бывшей конькобежки, спонсоры отдают предпочтение футболу и эту тенденцию чрезвычайно сложно переломить.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой согласился с мнением хоккеиста «Динамо» Вадима Шипачёва о высоких зарплатах футболистов.