Капризов признан первой звездой матча «Сент-Луис» — «Миннесота»
- AP
Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу и записал на свой счёт результативную передачу. Он был признан первой звездой матча.
Игра, которая прошла на льду арены «Энтерпрайз-центр», завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Дина Эвасона.
Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Миннесоты». Следующая игра пройдёт 8 мая в Сент-Луисе.
Ранее сообщалось, что «Бостон Брюинз» на своём льду нанёс поражение «Каролина Харрикейнз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.