Капризов признан первой звездой матча «Сент-Луис» — «Миннесота»

«Миннесота Уайлд» в гостях переиграл «Сент-Луис Блюз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу и записал на свой счёт результативную передачу. Он был признан первой звездой матча.

Игра, которая прошла на льду арены «Энтерпрайз-центр», завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Дина Эвасона.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Миннесоты». Следующая игра пройдёт 8 мая в Сент-Луисе.

Ранее сообщалось, что «Бостон Брюинз» на своём льду нанёс поражение «Каролина Харрикейнз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.