Коллекции одежды от Туктамышевой и Пападакис, ЧМ без россиян и награда Валиевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Елизавета Туктамышева и Габриэла Пападакис выпустили собственные коллекции спортивной одежды. Камила Валиева получила государственную награду Татарстана, а Татьяна Тарасова предрекла отечественному фигурному катанию упадок без участия в международных соревнованиях. Юные Кирилл Сарновский и Вероника Жилина признались, что тренироваться в «Ангелах Плющенко» им легче и спокойнее, чем у Этери Тутберидзе. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Чемпионат мира без россиян

На следующей неделе во французском Монпелье состоится чемпионат мира по фигурному катанию, который, к сожалению, пройдёт без отечественных спортсменов. Как известно, Международный союз конькобежцев отстранил россиян от всех соревнований под своей эгидой и нет никакой определённости, когда этот запрет будет снят. Поэтому санкции пока остаются одной из основных тем для обсуждения в мире фигурного катания.

Так, прославленный тренер Татьяна Тарасова в комментарии «РБК Спорт» высказала мнение, что всё это серьёзно скажется на развитии спорта в стране — и не лучшим образом.

«Внутренний спорт без международных стартов не будет развиваться. Если изоляция будет продолжаться, это приведёт к глобальному упадку. Остаётся только верить, что всё это продлится не так долго», — подчеркнула наставница.

Одна из её воспитанниц, Наталья Бестемьянова, в свою очередь, назвала отстранение россиян от чемпионата мира грустной историей не только для отечественного, но и для мирового фигурного катания. По её мнению, зарубежные специалисты и болельщики будут смотреть Кубок Первого канала, который пройдёт 25—27 марта в Саранске, с большим удовольствием, чем турниры без участия сильнейших спортсменов.

«Надеюсь, все решения будут пересмотрены и всё вернётся на круги своя. Российское фигурное катание сегодня имеет огромное мировое значение. Думаю, иностранные специалисты будут смотреть КПК. Аудитории, которая будет смотреть чемпионаты мира и Европы, будет значительно меньше. Это однозначно», — цитирует Sport24 олимпийскую чемпионку.

Александр Жулин высказался о происходящем с практической точки зрения. Он, будучи действующим тренером, заметил, что основная проблема в сложившихся условиях — это мотивация спортсменов и неопределённость в отношении будущего. По словам специалиста, трудно заставлять фигуристов выкладываться на льду, когда у них нет определённой цели.

«Раньше мы чётко знали, к чему готовимся и что мы делаем, а сейчас такого понимания нет. Убеждать людей тренироваться усерднее, когда они осознают, что нет ни чемпионата мира, ни чемпионата Европы, — достаточно тяжело», — заметил двукратный призёр Олимпийских игр.

Пока его подопечные Никита Кацалапов и Виктория Синицина готовятся к турниру в Саранске, а на одной из тренировок они вручили тренерам серебряные медали Олимпийских игр в Пекине.

Дизайнерский опыт Туктамышевой и Пападакис

Елизавета Туктамышева, хотя пока и не завершает карьеру, похоже, пробует разные варианты своей будущей — внеспортивной — жизни. На днях один из брендов объявил о выходе новой коллекции одежды, созданной при непосредственном участии чемпионки мира 2015 года. В ней представлены брюки, легинсы, женские футболки, топы и худи, а также поясная сумка.

Ранее же в эфире YouTube-канала «Авангард ТВ» спортсменка призналась, что по окончании карьеры хотела бы попробовать свои силы в медиа, хотя окончательного решения относительно будущего ещё не приняла.

«Мне это нравится, я уже пробовала, и были неплохие отзывы, в основном хорошие. Можно найти себя и в каком-нибудь другом русле. Есть выбор — и это самое главное», — подчеркнула фигуристка.

Свою коллекцию спортивной и домашней одежды под названием «Импульс» также представила Габриэла Пападакис. А Александра Степанова и Иван Букин шагнули ещё дальше и решили запустить собственный бренд одежды. Как написала фигуристка в Telegram, пока они находятся на стадии выбора названия.

«Спокойнее, чем у Тутберидзе»

О тренерской строгости Этери Тутберидзе ходят легенды, но не часто фигуристы раскрывают подробности их совместной работы. И тут на минувшей неделе сразу два бывших воспитанника «Хрустального» — Кирилл Сарновский и Вероника Жилина — ныне занимающиеся в «Ангелах Плющенко», поделились своими историями и сравнили подходы двух специалистов.

Оба они говорят, что в академии двукратного олимпийского чемпиона работать проще в психологическом отношении. Так, по словам 15-летнего фигуриста, атмосфера в «Ангелах» более спокойная, чем у Тутберидзе, а сам Плющенко более мягкий и «может пошутить».

«Иногда, конечно, злой бывает. Хотя обычно добрый. Мне так попроще. Не могу тренироваться, когда на меня кричат. Я сразу закрываюсь, и тренировка не задаётся тут же», — рассказал спортсмен «Матч ТВ».

В свою очередь, Жилина рассказала, что, тренируясь в школе Тутберидзе, всё время боялась сделать что-нибудь не так — «думала, будут ругать», поэтому первое время работы в «Ангелах» вела себя так же. Но со временем расслабилась и почувствовала себя более свободно.

«Там никто не шутил с учениками, всё было строго. Если честно, побаивалась разговаривать с тренерами. Сейчас страха уже нет, привыкла», — поведала 13-летняя спортсменка.

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Она также рассказала, что во время занятий в «Хрустальном» её мучила травма — болели пятки. Ей даже пришлось на некоторое время прервать тренировки и вернуться на лечение домой, в Северодвинск, потому что в школе скидок на самочувствие не делали. У Плющенко другой, более бережный подход к занятиям, уверяет фигуристка.

«Если у тебя что-то болит, травма какая-то, немного убираем нагрузку и делаем что-то, где не болит. В «Хрустальном» строже — там если болит, всё равно надо прыгать. У меня в итоге развивалась травма», — поделилась Жилина.

Между тем легендарный «Хрустальный» в ближайшее время ждут серьёзные перемены. Как сообщил директор «Самбо-70» Ренат Лайшев, в связи с реорганизацией ледовый дворец, долгое время входивший в состав спортшколы, перейдёт в иное подчинение.

«Будут сделаны объединения по видам спорта: футболисты с футболистами, борцы с борцами... «Хрустальный» объединится с другими фигурными школами и больше не будет иметь отношения к «Самбо-70». Грустно? Мы сделали всё, что могли», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Каким образом эти перемены скажутся на работе тренерского штаба и группы Тутберидзе, пока неясно.

Награда для Камилы

Тем временем одна из воспитанниц Тутберидзе Камила Валиева побывала на приёме у президента Татарстана Рустама Минниханова, который наградил спортсменку второй по значимости республиканской наградой — орденом «Дуслык» (орденом Дружбы).

В своём Telegram-канале олимпийская чемпионка Пекина в командных соревнованиях поблагодарила руководителя региона за высокую оценку её работы.

«Особенно ценно было получить орден Дружбы в Казани, где я родилась, где мои корни и где я начинала кататься. Спасибо вам и всей моей спортивной семье за постоянную поддержку, добрые слова и пожелания дальнейших успехов», — написала фигуристка, обращаясь к Минниханову.

Между тем РУСАДА продолжает расследование в отношении положительной допинг-пробы Валиевой, которую она сдала во время чемпионата России в декабре 2021 года. Как отметил министр спорта России Олег Матыцин, оно ведётся не публично, но Всемирное антидопинговое агентство (WADA) активно наблюдает за тем, чтобы были соблюдены все необходимые процедуры и сроки. Так, на днях стало известно, что расследование должно быть завершено не позднее 8 августа.

«Для меня совершенно очевидно, что вся эта история — дикая случайность, объяснения ей я пока найти не могу. Явно у спортсменки не было оснований для приёма этого препарата, микродозы которого были обнаружены. Это не имело влияния на результат её выступлений. Поэтому мы будем надеяться на справедливый результат и на то, что Камила продолжит свою карьеру», — подчеркнул глава Минспорта.