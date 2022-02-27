«Йохауг перестала быть непобедимой»: Непряева заняла второе место в классической «разделке» на этапе КМ в Финляндии

Наталья Непряева заняла второе место в классической «разделке» на 10 км на этапе Кубка мира в Финляндии. Лыжница уступила победительнице, норвежке Терезе Йохауг, всего 1,2 секунды. При этом россиянка укрепила свои позиции в общем зачёте, поскольку ближайшая преследовательница, американка Джессика Диггинс, выступила неудачно. В аналогичной гонке на 15 км у мужчин золото завоевал Ийво Нисканен. Алексей Червоткин стал четвёртым, Александр Большунов — пятым.

Непряева всё ближе к Йохауг

Этап Кубка мира в финском Лахти продолжился гонками классическим стилем с раздельного старта. Первыми на дистанцию 10 км вышли девушки. Сильнейшие должны были появиться на трассе во второй половине гонки: лидер общего зачёта Кубка мира Наталья Непряева получила 36-й стартовый номер, а четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг — 60-й.

Перед россиянкой бежали шведки Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, а также победительница субботнего спринта Йонна Сундлинг. Олимпийская чемпионка Пекина хороша и в дистанционных соревнованиях, что лыжница продемонстрировала и в этот раз. Спортсменка уверенно провела гонку, и именно её время стало ориентиром для основной группы претенденток на медали.

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Непряева не стала сразу взвинчивать скорость и на первых контрольных отсечках пару секунд проигрывала шведке. Однако уже к середине дистанции смогла создать преимущество в 19,3 секунды, которое затем начало стремительно расти. Возможно, повлиял и тот факт, что на трассу прямо перед россиянкой вышла Йохауг, и Наталье оставалось просто держаться за соперницей, не отпуская далеко вперёд.

На последней контрольной отсечке время Сундлинг было хуже, чем у россиянки, уже на 35,4 секунды. На финише отечественная спортсменка выиграла ещё пару секунд и уверенно взошла на трон, специально возводимый для промежуточного лидера соревнований.

Бороться с результатом Непряевой пытались финские лыжницы Кертту Нисканен и Криста Пярмякоски. Ближе сумела подобраться последняя, правда, и она уступила олимпийской чемпионке 15,3 секунды. Так что единственным конкурентом Натальи оставалась только Йохауг. Норвежка уверенно прошла первый круг, обогнав соперницу на 9,6 секунды. Но россиянка была быстрее на второй части дистанции, поэтому преимущество Терезы потихоньку начало уменьшаться и за 1,3 км до финиша составляло всего 5,5 секунд.

Последние метры тяжело дались чертырёхкратной олимпийской чемпионке. На финише она выиграла всего 1,2 секунды и безумно радовалась этой трудовой победе. Наталья, увидев время норвежки, выругалась и пошла её поздравлять. При этом продолжала улыбаться, поскольку поводов для расстройства у неё не было. В общем зачёте Кубка мира Непряева только укрепила свои позиции. Ближайшая преследовательница, американка Джессика Диггинс, гонку провалила, заняв лишь 19-е место. Йохауг пропустила половину сезона, поэтому за «Большой хрустальный глобус» в этом году не борется.

Что касается результата, то проигрыш в 1,2 секунды — это скорее повод для оптимизма. По словам призёра Олимпийских игр Александра Панжинского, четырёхкратная олимпийская чемпионка перестала быть непобедимой.

«Наташа демонстрирует отличную форму, которая у неё была ещё на «Тур де Ски», во время Олимпиады, и сейчас она сильно выступает. Почти поборола непобедимую Терезе Йохауг. Уверенность Наташи растёт с каждой гонкой, и она идёт к победе в общем зачёте. Йохауг больше не кажется непобедимой в этом сезоне. Тем не менее она взяла три золота на ОИ, и чем длиннее дистанция, тем она сильнее», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Увы, остальные девушки соотечественницу не поддержали и не попали в десятку сильнейших. Лучший результат показала Татьяна Сорина. Она финишировала 13-й с отставанием более минуты от лидера.

Решающие три километра

В любой дистанционной гонке классическим стилем у мужчин главным фаворитом соревнований является Ийво Нисканен. В Лахти у лыжника была особая мотивация занять первое место: его невероятно поддерживали родные болельщики. Под громкие радостные крики он вышел на старт. «Ийво, Ийво!» — кричали ему на трассе.

На дистанцию он отправился 46-м, перед своими основными конкурентами Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо, но и до него были лыжники, которые стремились побороться за призовые места. Высокую скорость в воскресенье показали россияне Алексей Червоткин и Илья Семиков, а также швед Вильям Порома и норвежец Мартин Нюэнгет. Они ровно бежали всю гонку с отставанием друг от друга в несколько секунд, периодически меняясь местами в промежуточном протоколе.

Так продолжалось вплоть до последних трёх километров, которые оказались самыми сложными для лыжников. Было видно по движениям, что Семиков и Нюэнгет к этому моменту уже подустали, поэтому небольшое отставание от Порома начало потихоньку расти. Червоткин, в свою очередь, держал скорость, но и он в итоге проиграл шведу ровно четыре секунды.

Поначалу казалось, даже Нисканен не сможет составить конкуренцию Вильяму. Первые два с половиной круга он прошёл с той же скоростью, что и четвёрка конкурентов: то проигрывая, то выигрывая у них пару секунд. Однако после отсечки 11,5 км финн включил крейсерскую скорость и за 2,2 км сумел сделать отрыв в 13 секунд от Порома, а на финише увеличил преимущество до 18.

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Всё это прекрасно знал Большунов. Лидер национальной команды вышел на старт третьим с конца. Он, как и Нисканен, решил не спешить и шёл с комфортной для себя скоростью, расположившись в первой пятёрке. Не обошлось и без неприятностей: ещё на первом круге он сломал палку. Но на время это никак не повлияло. Всё вновь решили последние километры. К сожалению, в отличие от финна, россиянин сделать рывок не смог, а на финише проиграл шведу с Червоткиным, оставшись за чертой призёров.

Однако поздравлять Алексея с бронзой было рано, потому что последний стартовый номер достался в воскресенье Клебо. Норвежец, завоевавший в данном виде программы бронзовую медаль Олимпиады в Пекине, в очередной раз показал, что хочет быть королём не только в спринте, но и в других гонках. Йоханнес уверенно провёл две трети дистанции. На третий круг он уходил с преимуществом над Нисканеном в 7,5 секунд, однако оно растаяло, как и у остальных, за последние 3 км. В итоге Клебо самоотверженно боролся с Порома за серебро и обошёл шведа всего на 0,4 секунды. Червоткин в итоге стал четвёртым, Большунов — пятым.

Несмотря на отсутствие медалей, тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко остался доволен результатами своих подопечных. Как отметил специалист, последнюю неделю они практически не тренировались. «Хорошая гонка, высокая конкуренция, плотные результаты. Всё нормально», — добавил тренер.