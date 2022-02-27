Червоткин занял четвёртое место в гонке классическим стилем на этапе КМ в Лахти
Победу в гонке одержал Ийво Никсанен, который пробежал дистанцию в 15 км за 33 минуты 6,5 секунды. Червоткин проиграл ему 20 секунд.
Серебряную медаль завоевал Йоханнес Клебо (+17,1), бронзу — Вильям Порома (+18.0).
Трёхкратный олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов (+24,4) занял пятое место.
Наталья Непряева немногим ранее завоевала серебряную медаль в гонке с раздельного старта классическим стилем в Лахти.
Ранее сообщалось, что Финляндия не будет участвовать в лыжных гонках в России.