Червоткин занял четвёртое место в гонке классическим стилем на этапе КМ в Лахти

Россиянин Алексей Червоткин занял четвёртое место в гонке классическим стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Победу в гонке одержал Ийво Никсанен, который пробежал дистанцию в 15 км за 33 минуты 6,5 секунды. Червоткин проиграл ему 20 секунд.

Серебряную медаль завоевал Йоханнес Клебо (+17,1), бронзу — Вильям Порома (+18.0).

Трёхкратный олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов (+24,4) занял пятое место.

Наталья Непряева немногим ранее завоевала серебряную медаль в гонке с раздельного старта классическим стилем в Лахти.

Ранее сообщалось, что Финляндия не будет участвовать в лыжных гонках в России.