Шанс в биатлоне, кошмары Йохауг и проблемы с санями Репилова: превью первого медального дня Олимпиады в Пекине

Биатлон: борьба за медаль
Соревнования по биатлону на Олимпиаде начнутся со смешанной эстафеты. За сборную России побегут Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Как объяснил старший тренер мужской команды Юрий Каминский, на гонку рассматривались все спортсмены, но единодушно было принято решение ставить самый сильный состав.
«Логинов — лидер, а Латыпов в эстафете надёжен. Несмотря на то что Эдуард совершал промахи, сам же отрабатывал. У ошибок на стрельбе были свои причины, сейчас всё нормально», — отметил специалист в интервью «Матч ТВ».
Сильнейших биатлонистов также заявили на гонку Норвегия, Швеция и Франция. Именно эти коллективы будут бороться за место на пьедестале почёта с Россией, которая ещё ни разу не завоёвывала медали в смешанной эстафете на Олимпиаде. В нынешнем сезоне данный вид программы лишь раз проводился на этапах Кубка мира. В Оберхофе национальная сборная стала пятой, однако тогда на гонку был выставлен резерв.
Лыжи: шанс у Непряевой
В этом сезоне лыжницам не удалось попробовать себя в скиатлоне на 15 км, который открывает программу Игр. Поэтому делать прогноз приходится по турнирам, где за гонками классическим стилем следовали забеги коньком. Здесь не было равных Терезе Йохауг.
Однако 14-кратная чемпионка мира в преддверии соревнований находится в сложном психологическом состоянии, поскольку сборная Норвегии долгое время просидела на карантине и смогла прилететь в Пекин только 2 февраля.
«Должна признаться, последнюю неделю я очень боялась — вдруг Олимпиада сорвётся или я заболею. Сны ночью были о тестах на коронавирус, о том, что их результат может быть каким угодно», — проводит слова спортсменки NRK.
Успешно совмещать два стиля могут также шведские лыжницы. Фрида Карлссон и Эбба Андерссон подтверждали это в текущем сезоне, постоянно оказываясь на пьедестале почёта. Составить им конкуренцию постараются россиянки, хорошо проявившие себя на «Тур де Ски». Победительница общего зачёта Наталья Непряева стала третьей в классической разделке, в то время как её соотечественница Татьяна Сорина — восьмой, а в коньковом масс-старте россиянки поменялись местами. Сюрпризов можно ждать и от Юлии Ступак, хотя в начале сезона ей не удалось завоевать медали. Также в заявке на гонку — Анастасия Рыгалина.
Конькобежный спорт: надежда на Воронину
Соревнования в конькобежном спорте начинаются с дистанции 3000 м. Россию представляют Евгения Лаленкова, Наталья Воронина и Анастасия Григорьева. Девушки, безусловно, постараются побороться за медали, однако в этом виде программы добиться желаемого будет крайне тяжело. В последнее время отечественные спортсменки высокими результатами похвастаться не могут.
Недавний лидер сборной Воронина на мировом первенстве в прошлом году заняла лишь седьмое место, а в общем зачёте КМ в текущем сезоне она располагается на восьмой строчке. Что касается Лаленковой, ей пока не хватает опыта успешных выступлений в забегах на 3000 м.
Лидеры олимпийского турнира неизменны. За золотую медаль поборются чешка Мартина Сабликова, а также представительницы Нидерландов Ирен Вюст, Ирен Схаутен и Антуанетта де Йонг.
Шорт-трек: дуэль с китайцами
Представители шорт-трека впервые в истории Олимпиад разыграют медали в смешанной эстафете. Впрочем, на Кубке мира она существует уже четыре сезона и отечественный коллектив достаточно успешно в ней выступает. Национальная сборная два года подряд побеждала в общем зачёте. Однако перед Олимпиадой лидерство захватили китайцы. Они взяли золото в двух гонках, по одному первому месту у Нидерландов и России.
По словам призёра чемпионата мира Софии Просвирновой, ключевым в данном виде программы станет умение спортсменов работать в тандеме. По словам конькобежки, тренеры часто включают эстафеты не только как инструмент для подготовки к командным соревнованиям, но и как способ улучшить результат в индивидуальных забегах.
Прыжки на лыжах с трамплина: ставка на молодёжь
В данном виде спорта первыми свои силы попробуют девушки. Лидером сборной России остаётся Ирина Аввакумова, не раз поднимавшаяся на подиум на этапах Кубка мира. Однако в этом сезоне «летающая лыжница» ни разу не смогла завоевать медаль.
Попытаются заявить о себе в Пекине молодые спортсменки. Одна из главных надежд национальной команды — Софья Тихонова, уже выступавшая на Играх-2018. Также в составе Александра Кустова и Ирма Махиня.
Золото между собой, скорее всего, разыграют действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» Ника Крижнар и призёр Игр в Пхёнчхане Сара Таканаси. В их спор могла вклиниться действующая чемпионка мира Марита Крамер, но она пропускает турнир из-за положительного теста на коронавирус. Для австрийки Олимпиада стала бы первой в карьере.
Могул: вторая попытка для мужчин
В мужском могуле соревнования начались ещё в четверг. Состоялась первая квалификация, по итогам которой россияне Никита Андреев и Никита Новицкий не отобрались напрямую в финал. Для этого нужно было попасть в десятку сильнейших, а отечественные спортсмены заняли 27-е и 13-е места соответственно. Однако в субботу у ребят есть ещё одна попытка пробиться в решающую стадию турнира. Для этого во втором отборочном раунде вновь надо попасть в топ-10.
Безоговорочным лидером соревнований считается олимпийский чемпион Микаэль Кингсбери. Канадец в этом сезоне выиграл шесть этапов Кубка мира из девяти.
Сани: проблемы с санями Репилова
В санном спорте в субботу состоятся два заезда у мужчин. Основные надежды российских болельщиков связаны с победителем двух последних чемпионатов мира Романом Репиловым. Однако в этом сезоне выступления спортсмена были достаточно нестабильными, в общем зачёте КМ он занял шестое место, а на чемпионате Европы стал девятым.
Не радуют и результаты лидера сборной на контрольных тренировках. Пока он не может подняться выше пятого места, при этом отставание от лидеров — Феликса Лоха, Доминика Фишналлера, Вольфганга Киндла — достаточно большое. Сам спортсмен признаётся, что пока не нашёл корень проблемы.
«Трассу я более-менее понимаю уже, но с санями ситуация непонятная. То, как они едут, какие получаются отрывы. Я на них здесь не выступал. Да, определённый запас у меня есть, но насколько он сопоставим с временем, с которым я проигрываю соперникам, сказать не могу. Обескуражен ли я такими большими отрывами? Нет, обескураживаться должны тренеры, главный тренер, механики. Моя задача — сделать быстрый старт и ровно проехать. И после этого дать свои комментарии по саням», — приводит слова спортсмена ТАСС.
Также в субботу от России на турнире выступят Семён Павличенко и Александр Горбацевич.
Хоккей: матч с олимпийскими чемпионками
Женская сборная России по хоккею с победы стартовала в групповом турнире. Несмотря на проблемы с составом, со счётом 5:2 были повержены швейцарки. Отечественный коллектив взял реванш за поражение в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года.
Впереди у национальной команды игра с США. Действующие олимпийские чемпионки на турнире провели один матч. Они также оказались сильнее подопечных Колина Мюллера, разгромив соперника со счётом 12:1.