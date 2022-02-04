Шанс в биатлоне, кошмары Йохауг и проблемы с санями Репилова: превью первого медального дня Олимпиады в Пекине

| Екатерина Бредина

В субботу на Олимпиаде в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград. Российские спортсмены поборются за медали в лыжах, биатлоне и шорт-треке. Женская национальная команда по хоккею проведёт второй матч группового турнира с США, а также состоятся два заезда в мужских одиночных санях. Превью очередного дня соревнований — в материале RT.

Биатлон: борьба за медаль

Соревнования по биатлону на Олимпиаде начнутся со смешанной эстафеты. За сборную России побегут Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Как объяснил старший тренер мужской команды Юрий Каминский, на гонку рассматривались все спортсмены, но единодушно было принято решение ставить самый сильный состав.

«Логинов — лидер, а Латыпов в эстафете надёжен. Несмотря на то что Эдуард совершал промахи, сам же отрабатывал. У ошибок на стрельбе были свои причины, сейчас всё нормально», — отметил специалист в интервью «Матч ТВ».

Сильнейших биатлонистов также заявили на гонку Норвегия, Швеция и Франция. Именно эти коллективы будут бороться за место на пьедестале почёта с Россией, которая ещё ни разу не завоёвывала медали в смешанной эстафете на Олимпиаде. В нынешнем сезоне данный вид программы лишь раз проводился на этапах Кубка мира. В Оберхофе национальная сборная стала пятой, однако тогда на гонку был выставлен резерв.

Лыжи: шанс у Непряевой

В этом сезоне лыжницам не удалось попробовать себя в скиатлоне на 15 км, который открывает программу Игр. Поэтому делать прогноз приходится по турнирам, где за гонками классическим стилем следовали забеги коньком. Здесь не было равных Терезе Йохауг.

Также по теме Минус два: российские фигуристы уступают американцам на ОИ в Пекине из-за ошибки Кацалапова На зимних Олимпийских играх стартовал командный турнир по фигурному катанию. По итогам трёх видов лидерство захватила сборная США,...

Однако 14-кратная чемпионка мира в преддверии соревнований находится в сложном психологическом состоянии, поскольку сборная Норвегии долгое время просидела на карантине и смогла прилететь в Пекин только 2 февраля.

«Должна признаться, последнюю неделю я очень боялась — вдруг Олимпиада сорвётся или я заболею. Сны ночью были о тестах на коронавирус, о том, что их результат может быть каким угодно», — проводит слова спортсменки NRK.

Успешно совмещать два стиля могут также шведские лыжницы. Фрида Карлссон и Эбба Андерссон подтверждали это в текущем сезоне, постоянно оказываясь на пьедестале почёта. Составить им конкуренцию постараются россиянки, хорошо проявившие себя на «Тур де Ски». Победительница общего зачёта Наталья Непряева стала третьей в классической разделке, в то время как её соотечественница Татьяна Сорина — восьмой, а в коньковом масс-старте россиянки поменялись местами. Сюрпризов можно ждать и от Юлии Ступак, хотя в начале сезона ей не удалось завоевать медали. Также в заявке на гонку — Анастасия Рыгалина.

Конькобежный спорт: надежда на Воронину

Соревнования в конькобежном спорте начинаются с дистанции 3000 м. Россию представляют Евгения Лаленкова, Наталья Воронина и Анастасия Григорьева. Девушки, безусловно, постараются побороться за медали, однако в этом виде программы добиться желаемого будет крайне тяжело. В последнее время отечественные спортсменки высокими результатами похвастаться не могут.

Недавний лидер сборной Воронина на мировом первенстве в прошлом году заняла лишь седьмое место, а в общем зачёте КМ в текущем сезоне она располагается на восьмой строчке. Что касается Лаленковой, ей пока не хватает опыта успешных выступлений в забегах на 3000 м.

Лидеры олимпийского турнира неизменны. За золотую медаль поборются чешка Мартина Сабликова, а также представительницы Нидерландов Ирен Вюст, Ирен Схаутен и Антуанетта де Йонг.

Шорт-трек: дуэль с китайцами

Представители шорт-трека впервые в истории Олимпиад разыграют медали в смешанной эстафете. Впрочем, на Кубке мира она существует уже четыре сезона и отечественный коллектив достаточно успешно в ней выступает. Национальная сборная два года подряд побеждала в общем зачёте. Однако перед Олимпиадой лидерство захватили китайцы. Они взяли золото в двух гонках, по одному первому месту у Нидерландов и России.

По словам призёра чемпионата мира Софии Просвирновой, ключевым в данном виде программы станет умение спортсменов работать в тандеме. По словам конькобежки, тренеры часто включают эстафеты не только как инструмент для подготовки к командным соревнованиям, но и как способ улучшить результат в индивидуальных забегах.

Прыжки на лыжах с трамплина: ставка на молодёжь

В данном виде спорта первыми свои силы попробуют девушки. Лидером сборной России остаётся Ирина Аввакумова, не раз поднимавшаяся на подиум на этапах Кубка мира. Однако в этом сезоне «летающая лыжница» ни разу не смогла завоевать медаль.

Попытаются заявить о себе в Пекине молодые спортсменки. Одна из главных надежд национальной команды — Софья Тихонова, уже выступавшая на Играх-2018. Также в составе Александра Кустова и Ирма Махиня.

Золото между собой, скорее всего, разыграют действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» Ника Крижнар и призёр Игр в Пхёнчхане Сара Таканаси. В их спор могла вклиниться действующая чемпионка мира Марита Крамер, но она пропускает турнир из-за положительного теста на коронавирус. Для австрийки Олимпиада стала бы первой в карьере.

Могул: вторая попытка для мужчин

В мужском могуле соревнования начались ещё в четверг. Состоялась первая квалификация, по итогам которой россияне Никита Андреев и Никита Новицкий не отобрались напрямую в финал. Для этого нужно было попасть в десятку сильнейших, а отечественные спортсмены заняли 27-е и 13-е места соответственно. Однако в субботу у ребят есть ещё одна попытка пробиться в решающую стадию турнира. Для этого во втором отборочном раунде вновь надо попасть в топ-10.

Безоговорочным лидером соревнований считается олимпийский чемпион Микаэль Кингсбери. Канадец в этом сезоне выиграл шесть этапов Кубка мира из девяти.

Сани: проблемы с санями Репилова

В санном спорте в субботу состоятся два заезда у мужчин. Основные надежды российских болельщиков связаны с победителем двух последних чемпионатов мира Романом Репиловым. Однако в этом сезоне выступления спортсмена были достаточно нестабильными, в общем зачёте КМ он занял шестое место, а на чемпионате Европы стал девятым.

Также по теме На штурм первой тройки: медальный прогноз сборной России на Олимпиаду в Пекине 5 февраля на зимней Олимпиаде в Пекине будут разыграны первые комплекты наград. Сборная России претендует на медали в 12 видах спорта...

Не радуют и результаты лидера сборной на контрольных тренировках. Пока он не может подняться выше пятого места, при этом отставание от лидеров — Феликса Лоха, Доминика Фишналлера, Вольфганга Киндла — достаточно большое. Сам спортсмен признаётся, что пока не нашёл корень проблемы.

«Трассу я более-менее понимаю уже, но с санями ситуация непонятная. То, как они едут, какие получаются отрывы. Я на них здесь не выступал. Да, определённый запас у меня есть, но насколько он сопоставим с временем, с которым я проигрываю соперникам, сказать не могу. Обескуражен ли я такими большими отрывами? Нет, обескураживаться должны тренеры, главный тренер, механики. Моя задача — сделать быстрый старт и ровно проехать. И после этого дать свои комментарии по саням», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Также в субботу от России на турнире выступят Семён Павличенко и Александр Горбацевич.

Хоккей: матч с олимпийскими чемпионками

Женская сборная России по хоккею с победы стартовала в групповом турнире. Несмотря на проблемы с составом, со счётом 5:2 были повержены швейцарки. Отечественный коллектив взял реванш за поражение в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года.

Впереди у национальной команды игра с США. Действующие олимпийские чемпионки на турнире провели один матч. Они также оказались сильнее подопечных Колина Мюллера, разгромив соперника со счётом 12:1.