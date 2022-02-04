Финский хоккеист Анттила помещён в карантинный отель из-за коронавируса

В Twitter-аккаунте команды сообщается, что спортсмен переболел ещё в январе и при выезде из Финлядии сдал отрицательный тест. Однако по прилёте в Китай его анализ дал положительный результат.
В настоящий момент Анттила помещён в специальный карантинный отель. При этом он чувствует себя хорошо. Хоккеиста должны выпустить в Олимпийскую деревню после сдачи двух отрицательных тестов.
Сборная Финляндии проведёт первый матч на турнире 10 февраля со Словакией.
Ранее Васнецова пожаловалась на еду в карантинном отеле Олимпиады.