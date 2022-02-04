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Финский хоккеист Анттила помещён в карантинный отель из-за коронавируса

Финский хоккеист Анттила помещён в карантинный отель из-за коронавируса
04.02.2022, 11:01 |

Нападающий сборной Финляндии Марко Анттила помещён в карантинный отель из-за сдачи положительного теста по прилёте на Олимпийские игры в Пекин.

Финский хоккеист Анттила помещён в карантинный отель из-за коронавируса
  • AFP
  • © Gints IVUSKANS

В Twitter-аккаунте команды сообщается, что спортсмен переболел ещё в январе и при выезде из Финлядии сдал отрицательный тест. Однако по прилёте в Китай его анализ дал положительный результат.

В настоящий момент Анттила помещён в специальный карантинный отель. При этом он чувствует себя хорошо. Хоккеиста должны выпустить в Олимпийскую деревню после сдачи двух отрицательных тестов.

Сборная Финляндии проведёт первый матч на турнире 10 февраля со Словакией.

Ранее Васнецова пожаловалась на еду в карантинном отеле Олимпиады.

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