Желания Загитовой и Валиева на катке ВДНХ: как звёзды фигурного катания встретили Новый год

Евгений Плющенко опубликовал праздничное видео в забавной шапке и пижаме, а Алина Загитова призналась, что не загадывает желания в новогоднюю ночь. Камила Валиева и Марк Кондратюк в канун Нового года отправились кататься на ВДНХ, а Екатерина Боброва и Андрей Депутат впервые поставили сына на коньки 1 января. Как звёзды фигурного катания встретили Новый год — в материале RT.

Валиева и Кондратюк на ВДНХ

Свежеиспечённые чемпионы России Камила Валиева и Марк Кондратюк провели вечер 31 декабря на катке ВДНХ. В Instagram фигуристка показала короткий ролик, на котором она безупречно исполняет вращение бильман на фоне светящихся цифр «2022», а окружающие заворожённо следят за нежданным шоу.

«С наступающим Новым годом!» — подписала видео чемпионка мира среди юниоров.

Также Камила показала параллельный прыжок, который она исполнила с товарищем по команде.

«Повезло же тем людям, которые были рядом с вами на катке», «Вот бы с вами покататься», «Я тоже так хочу — прийти на каток, а там Камила Валиева», — написали восторженные фанаты.

Загитова не верит в волшебство

Алина Загитова в интервью «Панораме ТВ» призналась, что не загадывает желания в новогоднюю ночь, так как не видит в этом смысла. По её мнению, правильнее прикладывать усилия и усердно трудиться, чтобы получить то, чего хочешь.

«Если ничего не делать, ничего и не получится. Даже новая сумочка сама себя не купит — на неё надо заработать», — сказала спортсменка.

По мнению олимпийской чемпионки, Новый год — отличный повод, чтобы оглянуться назад и посмотреть, чего удалось добиться за последнее время.

«Это время, когда стоит сказать самой себе: «Спасибо за то, что остаёшься собой, стараешься преодолевать любые трудности и идти вперёд. Ты сильная и отлично со всем справляешься». Это новое начало. Повод ещё раз поверить в себя. Загореться новыми целями и желаниями. Я верю, что нас с вами впереди ждёт что-то невероятное», — написала Загитова в Instagram.

Оглядываясь назад, спортсменка призналась, что самой большой удачей в её жизни стала встреча с тренером Этери Тутберидзе. По словам Алины, с приходом в «Хрустальный» у неё началась другая жизнь, полная побед.

Также она поблагодарила за поддержку и веру в неё своих болельщиков.

«Без вас мне было бы очень тяжело. Нас ждёт ещё много интересных вещей, которые мы будем узнавать вместе!» — подчеркнула фигуристка.

Щербакова показала любимцев

Анна Щербакова накануне Нового года показала в Instagram ролик со своими главными впечатлениями 2021 года. В нём шары на новогодней ёлке исполнены в стиле каждого из соревновательных платьев фигуристки. Уже в наступившем году спортсменка опубликовала фотографии с домашними любимцами, собакой и кошкой, а также подборку фотографий новогодней ночи.

«Разбирая новогодние фото. Традиционно в кругу семьи. А вы как встретили 2022-й?» — подписала пост двукратная чемпионка мира.

Плющенко и Рудковская оделись в пижамы

Евгений Плющенко опубликовал в канун Нового года видеопоздравление подписчикам, на котором предстала вся его семья — супруга Яна Рудковская и два сына, Александр и Арсений. Они оделись в клетчатые красно-белые пижамы и забавные меховые шапки с длинными помпонами в стиле Санта-Клауса.

А ещё в конце декабря семья двукратного олимпийского чемпиона побывала на съёмках шоу «Вечерний Ургант».

Во время программы ведущий попросил бывшего фигуриста назвать три главных события уходящего года. Плющенко в первую очередь упомянул появление сына Арсения, а также строительство академии Angels of Plushenko и результаты своих подопечных на различных соревнованиях.

«Мои детки, мои воспитанники, три девочки и мальчик, попали в финал Гран-при. Закончился чемпионат России, где мои юниоры выступали в первый раз. Сонечка Муравьёва выступала очень достойно, попала в сборную, Анастасия Зинина тоже выступила достойно и попала в сборную. Со спортом всё связано, это моё детище сейчас, поприще», — сообщил Евгений.

Также он пошутил на тему того, что его называют начинающим тренером, видимо, имея в виду недавнее интервью Татьяны Тарасовой. В программе «Секрет на миллион» прославленный специалист высказала мнение, что Плющенко «первый год работает» и ему предстоит ещё доказать свою состоятельность как тренеру.

«Я принял решение, что у себя в Instagram так и напишу: «Начинающий тренер Евгений Плющенко», — поиронизировал трёхкратный чемпион мира.

Но настоящей звездой выпуска стал 8-летний сын Плющенко и Рудковской Саша. Так, Ургант показал мальчику фото, когда тот впервые приходил на программу — это было четыре года назад, — и спросил, что в нём изменилось.

«Я вырос. Я был глупеньким тогда, а сейчас не глупенький», — сказал юный фигурист.

Также он заявил, что ему нет дела до того, что ему пишут поклонницы в Instagram. Рудковская рассказала, что Саша получает массу сообщений с просьбами встретиться, сфотографироваться и сходить в кино.

«В кино сходить? А мне другая девочка нравится», — признался сын олимпийского чемпиона, наотрез отказавшись рассказывать, кто эта девочка.

Грустный Новый год Медведевой

Прямо накануне Нового года Евгения Медведева написала в Instagram, что решила отдохнуть от социальных сетей.

«У каждого человека есть своё представление о том, что для него важно и что заставляет его чувствовать комфорт. Принимать какие-то решения самостоятельно очень важно, потому что они дают нашей жизни какой-то смысл. Одним из таких решений для меня было взять диджитал-детокс от всех социальных сетей. Как это поможет мне, скоро узнаете», — объяснила спортсменка.

Позднее стало известно, что умерла её бабушка Валентина Лаврентьевна. Как оказалось, это произошло ещё до выступления Жени на гала-концерте чемпионата России. Тогда после проката Медведева расплакалась, и фанаты восприняли это как грусть по поводу завершившейся карьеры. Теперь же они связывают эти слёзы с потерей фигуристки.

«Мой первый Новый год без тебя. Моё первое выступление без тебя. Надеюсь, тебе понравилось, бабуль. Я очень скучаю. Надеюсь, ты в лучшем мире сейчас и тебе там хорошо…» — написала Женя под фотографией с показательного номера.

Боброва и Депутат поставили сына на коньки

Екатерина Боброва и её супруг Андрей Депутат весело и задорно отпраздновали Новый год и не менее активно проводят последующие праздничные дни. Так, 31 декабря спортсмены вместе с друзьями играли в волейбол на снегу. По словам Бобровой, это одна из их новогодних традиций.

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«Самое классное в игре зимой, что можно падать и будет мягко. Когда улетает в аут, можно с удовольствием поспорить. А ещё холодно, скользко, но очень весело», — рассказала она в сториз Instagram.

Также Екатерина показала видео, как они с мужем играют в забавную детскую игру, в которой нужно бегать вокруг стула под музыку и сесть на него, когда музыка обрывается.

«Мне кажется, все начинают играть в неё ещё в детском саду. Вот и мы решили с Андреем вспомнить детство. Но в итоге выиграл Саша», — подписала забавный ролик олимпийская чемпионка.

В первый день нового года семья фигуристов отправилась на каток, где произошло знаменательное для них событие: сын Саша, которому в апреле исполнится три года, впервые встал на коньки. По признанию фигуристки, это вызвало у неё непередаваемые эмоции.

«Распаковали подарки и обнаружили, что Дед Мороз подарил Саше на Новый год коньки! И поехали сразу их опробовать. 01.01.2022 Саша первый раз встал на коньки. Мне кажется, я не была в таком радостном возбуждении, когда он делал первые шаги. Считаю, год начался удачно!» — поделилась она с подписчиками.

Траньков поблагодарил 2021 год за сына

Максим Траньков был одним из тех спортсменов, кто позитивно оценил ушедший год.

«Ну что, год был крутой у меня, всё плохое точно останется в прошлом, в истории, в 2021-м! Я помню только хорошее, а его было море! Родился сын — это главное, и уже поэтому 2021-му спасибо, мама моя здорова, в семье мир, что ещё нужно?!» — написал он в Instagram.

Говоря о своих тренерских успехах, олимпийский чемпион заявил, что всё идёт так, как и бывает в спорте — «со взлётами и падениями». Как известно, он тренирует пару Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые заняли на недавнем чемпионате России третье место и отобрались в сборную страны для участия в чемпионате Европы и Олимпийских играх. Кроме того, Траньков отметил, что очень рад возможности поработать совместно с Этери Тутберидзе, к группе которой он примкнул вместе со спортсменами в межсезонье.

«Команда Транькова влилась в лучшую команду Тутберидзе, для меня это огромная честь и колоссальный опыт, теперь это синдикат!» — подчеркнул он.

Супруга Транькова Татьяна Волосожар в канун Нового года опубликовала семейное видео с поздравлениями на фоне наряженной ёлки, а позже в сториз показала ещё одного нового члена семьи — чёрного кролика. Также у Волосожар и Транькова есть пёс Декстер, которого Максим подарил Татьяне ещё на заре их совместных выступлений.