Тарасова считает, что Плющенко ещё далеко до того, чтобы соревноваться с Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о противостоянии группы известного отечественного специалиста Этери Тутберидзе и академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Я не считаю, что Плющенко и Тутберидзе соревнуются. Евгению еще до этого далеко. У него хорошие девочки, и он хорошо работает. Нужно ли ещё поработать? Не то слово», — цитирует Тарасову ТАСС.

На чемпионате России-2022 тройку призёров составили исключительно воспитанницы Тутберидзе: Камила Валиева завоевала золото, Александра Трусова взяла серебро, а Анна Щербакова — бронзу. Подопечная Плющенко Софья Муравьёва заняла шестое место.

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