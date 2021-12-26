Тарасова считает, что Плющенко ещё далеко до того, чтобы соревноваться с Тутберидзе
- РИА Новости
«Я не считаю, что Плющенко и Тутберидзе соревнуются. Евгению еще до этого далеко. У него хорошие девочки, и он хорошо работает. Нужно ли ещё поработать? Не то слово», — цитирует Тарасову ТАСС.
На чемпионате России-2022 тройку призёров составили исключительно воспитанницы Тутберидзе: Камила Валиева завоевала золото, Александра Трусова взяла серебро, а Анна Щербакова — бронзу. Подопечная Плющенко Софья Муравьёва заняла шестое место.
Ранее экс-глава ФФККР прокомментировал судейские ошибки в соревновании одиночниц на ЧР.