«Невосполнимая утрата»: каким запомнят волейболиста Вадима Хамутцких

Все матчи ближайшего тура чемпионата России по волейболу начнутся с минуты молчания в память о легендарном игроке Вадиме Хамутцких, который скончался 31 декабря. Похоронят волейболиста и тренера 4 января в Белгороде. Церемония прощания состоится в СК «Космос», на домашней арене «Белогорья» — клуба, с которым связаны лучшие годы его карьеры.

Легендарный спортсмен Вадим Хамутцких скончался 31 декабря, за несколько часов до Нового года. По неофициальным данным, у 52-летнего Хамутцких не выдержало сердце. Как рассказал его друг, комментатор Владимир Стецко, бывший спортсмен «днём перед Новым годом прилёг поспать и не проснулся».

Вся страна узнала шокирующую новость только на следующий день. Смерть прославленного игрока стала ударом не только для его близких, друзей и коллег, но и для множества болельщиков, для которых Хамутцких был олицетворением волейбола, его символом и душой.

«Вадим Анатольевич долгое время защищал цвета нашего клуба и сборной России, неоднократно выигрывал чемпионат России, дважды побеждал в Лиге чемпионов, был призёром Олимпийских игр. Это невосполнимая утрата для всего российского и мирового волейбола. Покойся с миром, Борода!» — говорится в сообщении волейбольного клуба «Белогорье».

Бывший главный тренер «Белогорья» Геннадий Шипулин, который в далёком 1992 году привёл 23-летнего Хамутцких в команду, отметил, что Вадим был важным человеком для российского волейбола.

«Это была очень сильная личность. Замечательный человек и игрок. Он себя не щадил, играл без компромиссов, до конца. Хамутцких всегда выкладывался по полной. Мы скорбим, грустим, плачем. Это очень большая утрата. У меня самые яркие впечатления от этого человека. Добряк, хороший человек. Таких людей рождается очень мало в нашей стране», — сказал он в интервью «Спорт-Экспрессу».

Свои соболезнования в соцсетях выразили десятки волейболистов.

Вадима Хамутцких похоронят 4 января в Белгороде, а церемония прощания пройдёт на домашней арене «Белогорья».

Из стройбата — в сборную

Дорога Хамутцких к признанию была долгой и тернистой. Он родился в небольшом городке Аша в Челябинской области. Заниматься волейболом Вадим начал довольно рано — в семь лет. Его первый тренер Анатолий Порошин приметил в школе высокого мальчика и позвал его в свою команду. Так Хамутцких, как он сам говорил, «заразился волейболом». И уже тогда Порошин отправил его на позицию связующего, даже не представляя, наверное, что это решение станет историческим. После детской спортшколы 15-летний Хамутцких перешёл в Свердловский спортинтернат, а уже оттуда по приглашению — в челябинское «Торпедо», выступавшее во второй лиге чемпионата СССР. А потом спортсмену исполнилось 18 лет, и его призвали в армию.

«Попал в стройбат. Я об этом не жалею. Мы строили всё — начиная от шахт и заканчивая жилыми домами», — вспоминал он в одном из интервью.

Под конец службы отряд Хамутцких и вовсе отправили в Чернобыль, где только-только произошла авария. Ликвидатором он не был, занимался строительством казарм для химической части.

«Когда домой вернулся, отец спросил, откуда я приехал. Я «Правду» открыл, там карта заражения, показал ему. Спросил, не дурак ли я, что туда поехал», — рассказывал волейболист.

Стецко, вспоминая об этом эпизоде биографии Хамутцких, отметил, что после такого опыта никакой волейбольной карьеры у него не должно было быть.

«За счёт характера, сумасшедшего желания сумел добиться всего практически с нуля. Он служил в стройбате. Расходный материал. Мы такими людьми восхищаемся, но их не жалели. После этого он смог стать выдающимся игроком», — подчёркивает комментатор.

Именно в армии к спортсмену окончательно прилипло прозвище Борода: и на протяжении всей карьеры друзья и коллеги, а потом и болельщики называли его именно так. Он даже играл долгое время в майке с надписью «Борода» вместо фамилии на спине.

«Перед армией отрастил бороду, и кто-то ляпнул: «Борода!» Так и приклеилось. Когда в армии служил, у меня от бритья станком было сильное раздражение кожи. С комбатом договорились, что до последнего, пока совсем не по уставу станет, бриться не буду. А когда вернулся домой, то совсем перестал бриться», — рассказывал Вадим.

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По возвращении из армии Хамутцких попал в ростовский СКА, где его и приметил Геннадий Шипулин. А вскоре после переезда спортсмена в Белгород «Белогорье» возглавил легендарный советский связующий, олимпийский чемпион — 1980 Вячеслав Зайцев. По признанию Хамутцких, совместная работа сильно повлияла на его мастерство.

«Вячеслав Алексеевич с детства был моим кумиром. Тренировки под его руководством стали прекрасной школой. Очень важно, что Зайцев сразу поверил в мои способности, поставил в состав. Оставалось только оправдать оказанное доверие хорошей игрой», — вспоминал волейболист.

И долго этого ждать от Бороды не пришлось. Уже три года спустя Хамутцких дебютировал в сборной России и отправился с командой на Олимпийские игры в Атланту. Великий российский тренер Вячеслав Платонов сказал тогда, что сборная России получила связующего на ближайшие две Олимпиады, но ошибся — Хамутцких был в волейболе гораздо дольше.

Шесть чемпионских титулов со «львами»

Судьба Хамутцких неразрывно связана с «Белогорьем»: с его приходом началось восхождение команды на вершину российского и европейского волейбола. Шесть раз Вадим праздновал со «львами» победу в чемпионате страны, пять раз — в Кубке России и дважды выигрывал Лигу чемпионов. Белгород стал для волейболиста домом, а сам он — любимцем местных жителей наравне с ещё двумя символами команды тех лет: Сергеем Тетюхиным и Александром Косаревым.

Первый триумф Бороды (да и команды «Белогорье») случился в 1995 году, с победой в Кубке России. А в послеолимпийском сезоне 1996/1997 «львы» впервые завоевали золотые медали чемпионата страны.

Казалось, всё идёт просто замечательно, но в 1999 году Хамутцких внезапно решил сменить обстановку и на два сезона уехал в турецкий «Эрдемирспор». К счастью, затем Шипулин убедил волейболиста вернуться в Белгород.

«У него есть очень хорошее качество: он умеет заряжать людей верой в успех. Думаю, не будь Шипулина, <...> я вряд ли вернулся бы из Турции», — вспоминал прославленный игрок.

И именно после возвращения Хамутцких в «Белогорье» началась так называемая золотая эра Львов. В сезоне 2001/2002 команда выиграла чемпионат страны, а в следующем выдала победную серию из 31 матча, не оставив сомнений в том, кто станет обладателем золотых медалей. Весной 2003 года «Локомотив-Белогорье» стал победителем Лиги чемпионов, разгромив в решающем матче хозяйку турнира «Модену» со счетом 3:0. Вадим Хамутцких в этом турнире получил индивидуальную награду как лучший связующий. Многие помнят слёзы игрока после финального свистка — искренний и открытый, Хамутцких никогда не стеснялся проявления эмоций.

Год спустя «Финал четырех» сильнейшего европейского турнира проходил уже в Белгороде, где под рёв домашних трибун «Белогорье» вновь одержало победу, на этот раз над одинцовской «Искрой».

Заслуги Хамутцких в этих ярчайших победах трудно переоценить: он был мастером с большой буквы, обладал невероятным игровым чутьём, и в любой ситуации умел находить неожиданную развязку.

Ещё один чемпионский титул Хамутцких завоевал в составе казанского «Зенита» (тогда называвшегося «Динамо-Таттрансгаз»), где провёл сезон 2005/2006.

Четыре Олимпиады

За сборную России Хамутцких провёл 237 матчей и набрал 421 очко. Начиная с Олимпиады в Сиднее в 2000 году он был капитаном команды. Невозможно представить сборную тех лет без её бородатого лидера с неизменно закатанным рукавом на правой руке. В 2002 году Борода привёл команду к исторической победе в Мировой лиге, где в финале была повержена казавшаяся непобедимой сборная Бразилии. Сам он на этом турнире получил личную награду как лучший подающий. В 2007 году на домашнем чемпионате Европы, где россияне завоевали серебряные награды, 37-летний игрок стал лучшим в своём амплуа, опровергнув все сомнения в том, что в таком возрасте можно успешно играть на международном уровне.

При всём этом спортивная судьба оказалась всё-таки несправедлива к гениальному волейболисту. Он прошёл четыре Олимпиады, но золотой награды Игр так и не сумел завоевать. В Атланте отечественная команда стала четвёртой, в Сиднее россияне проиграли в финале сборной Югославии и довольствовались серебром, а в Афинах и Пекине завоевали бронзовые награды.

Недавно заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин заметил: «Есть спортсмены, которым не удаётся достичь топа в медальном зачёте, несмотря на все таланты. Про них часто говорят, что им спорт подарил зрителей, любовь зрителей».

Эта фраза касалась его ученицы Елизаветы Туктамышевой, но в полной мере её можно отнести и к Вадиму Хамутцких. Он не стал чемпионом Олимпиады, но был чемпионом по любви фанатов.

«Не получилось только одно — заработать золотую олимпийскую медаль. Обидно, но ничего с этим не поделаешь. Не люблю копаться в прошлом. Главное, что я доволен своей жизнью. Мне не на что жаловаться. И сам по себе я такой человек, что не люблю жаловаться на жизнь. Надо жить тем, что есть на данный момент. Если ты будешь плакать и жаловаться, это ни к чему хорошему не приведёт», — признавался волейболист в свой 50-летний юбилей.

Десятки лет на площадке

Хамутцких всегда называли главным долгожителем волейбола. В спорте он действительно прожил яркую и долгую жизнь, закончив карьеру в 2013 году. Свой последний сезон он провёл в 2013 году в «Газпром-Югре» в качестве играющего тренера.

Учитывая то, что Вадим начал заниматься волейболом в 7 лет, в общей сложности он провёл на площадке 37 лет. По словам игрока, это стало возможным благодаря его желанию и азарту, который никогда его не покидал.

«И спасибо родителям за здоровье — оно в нашем виде спорта значит очень много. Кто-то из-за травм заканчивает, не доиграв и до 30. Мне повезло. И я смог доиграть почти до 45», — говорил он в интервью.

После завершения карьеры игрока и ухода из «Газпром-Югры» Хамутцких вернулся в структуру родного для него «Белогорья». В сезоне 2015/2016 Геннадий Шипулин доверил ему руководство главной командой после того, как Борис Колчин подал в отставку — с ним «Белогорье» стало бронзовым призёром чемпионата России и вышло в финал Кубка страны. Но сам прославленный волейболист, максималист по жизни, остался не слишком доволен этим результатом.

«Белгородский клуб перед собой ставит только высшие цели, и даже по ходу сезона можно было что-то исправить. Бронзовые медали — это неплохой результат, но полностью довольным быть сложно. Был шанс подняться выше, но как случилось, так случилось», — говорил он по окончании сезона.

На посту старшего тренера Борода не закрепился, о чём, впрочем, Геннадий Шипулин говорил как об обычном рабочем процессе в поиске оптимального решения для команды. В 2019 году бывший связующий возглавил молодежную команду клуба «Белогорье-2».