Волейболист Михайлов: в душе всё равно представляем, что играем за Россию на ОИ

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Диагональный сборной России по волейболу Максим Михайлов высказал мнение о запрете на использование российской символики на летних Олимпийских играх в Токио.
Волейболист Михайлов: в душе всё равно представляем, что играем за Россию на ОИ
  • РИА Новости

«Конечно, мы бы хотели играть за Россию, в душе всё равно представляем, что мы играем за Россию. Хотел бы слушать свой гимн перед началом матчей, но так сложилось. К сожалению, мы не можем играть с флагом России, но мы можем играть на Олимпиаде, нужно довольствоваться тем, что есть», — приводит слова Михайлова ТАСС.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своим флагом, но при этом у них будет возможность наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. На Играх в Токио россияне представляют сборную Олимпийского комитета России.

Ранее сообщалось, что Губерниев поздравил сборную России с победой над командой Бразилии.

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