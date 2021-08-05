Волейболист Михайлов: в душе всё равно представляем, что играем за Россию на ОИ
- РИА Новости
«Конечно, мы бы хотели играть за Россию, в душе всё равно представляем, что мы играем за Россию. Хотел бы слушать свой гимн перед началом матчей, но так сложилось. К сожалению, мы не можем играть с флагом России, но мы можем играть на Олимпиаде, нужно довольствоваться тем, что есть», — приводит слова Михайлова ТАСС.
Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своим флагом, но при этом у них будет возможность наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. На Играх в Токио россияне представляют сборную Олимпийского комитета России.
Ранее сообщалось, что Губерниев поздравил сборную России с победой над командой Бразилии.