Ожидаемая сенсация: Дэвис и Смолкин ворвались в тройку лучших в ритм-танце на ЧР по фигурному катанию

Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли третье место в короткой программе среди танцевальных пар на чемпионате России по фигурному катанию. Дебютанты почти на пять баллов обошли Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро. На второй строчке расположились Александра Степанова и Иван Букин, существенно преобразившиеся после смены наставников. В лидеры же прогнозируемо вырвались Виктория Синицина и Никита Кацалапов, покорившие зрителей и судей проникновенным выступлением.

Наверное, впервые за много лет основное внимание людей, так или иначе вовлечённых в танцы на льду, было приковано не к лидерам — действующим чемпионам мира Виктории Синициной и Никите Кацалапову, а к Диане Дэвис и Глебу Смолкину — юниорской паре Игоря Шпильбанда, не имеющей за душой ровным счётом никаких достижений, кроме выигранного в этом году турнира-челленджера в Варшаве.

Дебют на взрослом уровне получился сокрушительным: Дэвис и Смолкин набрали в ритм-танце 81,30, добавили к результату 118,60 за произвольный прокат, и это означало, что новички в режиме реального времени превращаются из ноунейм-дуэта в прямых соперников второй пары страны — призёров четырёх чемпионатов Европы Александры Степановой и Ивана Букина.

Те чуть ранее выступали в серии Гран-при на этапах в Турине и Гренобле, показали в каждой из программ абсолютно сопоставимый результат с варшавскими баллами Дэвис и Смолкина, но технику проиграли в обоих танцах.

После чего тренерский штаб Степановой и Букина предпринял не слишком популярный в фигурном катании шаг: привлёк к подготовке своего дуэта двух очень сильных специалистов — Николая Морозова и Алексея Горшкова.

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Комментируя приоритетные задачи, Морозов тогда сказал, что сложившаяся ситуация сильно напоминает ему период работы с Еленой Ильиных и Никитой Кацалаповым, когда те готовились к Олимпиаде в Сочи и никак не могли опередить Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьёва. Но сделали это в самый последний момент в ходе личного олимпийского турнира.

«Такая же задача сейчас стоит в отношении Степановой и Букина. Считаю, что они реально способны бороться за олимпийскую медаль. Определённый прогресс в их катании я вижу уже сейчас, план нашей совместной подготовки выстроен до чемпионата России, и, уверен, зрители всё сами сумеют там оценить», — добавил тренер.

Первый старт дуэта в Санкт-Петербурге показал, что мера стала на редкость своевременной: за несколько недель работы Степанова и Букин добились реальных изменений не только технически, но стали выглядеть иначе даже внешне. Соответственными оказались и оценки: в ритм-танце Александра с Иваном опередили дебютантов почти на пять баллов. Проиграли в единственном аспекте: за блюзовый паттерн Диана и Глеб заработали высший, четвёртый уровень сложности (что в танцах редко случается даже на уровне борьбы за медали больших турниров), а Степанова и Букин — третий.

Но тут уж стоило вспомнить, что подготовкой первого из названных дуэтов вот уже три года занимается в США один из лучших в мире технарей Игорь Шпильбанд. Под его руководством фигуристы действительно добились совершенно невероятного прогресса и сделали более чем серьёзную заявку на то, чтобы выбить из состава олимпийской сборной Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро — опытнейшую пару Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой. Разница в баллах после исполнения ритм-танца составила 4,63 в пользу Дианы и Глеба, причём пять баллов преимущества они получили в оценке за технику. Тиффани и Джона подвела дорожка шагов по центру (второй уровень сложности против третьего) и первый уровень за паттерн.

Справедливо это было или нет, судить сложно. Сами спортсмены и их тренеры после выставления оценок пребывали в шоке — это было видно по их лицам. Однако на этапе Гран-при в Гренобле Степанова и Букин получили за паттерн тот же самый первый уровень, и основной тренер дуэта Александр Свинин сказал тогда по этому поводу, что оспаривать такие вещи в танцах крайне сложно.

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«Здесь уж надо выбирать: либо подавать протест сразу после проката, что в танцах просто не практикуется, либо принимать все замечания арбитров к сведению. В одиночном катании проще: если спортсмен недокрутил прыжок и упал, это очевидная ошибка. А вот когда танцор выполняет в дорожке шагов скобу или чоктау, при желании можно придраться ко всему», — объяснил специалист.

Шпильбанд, комментируя выступление подопечных, заметил: в самом начале нынешнего сезона у него не было даже мысли о том, что Дэвис и Смолкин сумеют претендовать на место в олимпийской команде. По словам специалиста, несмотря на очень высокий результат в ритм-танце, спортсмены были всё же не так раскованны, как могли бы, в силу не только акклиматизации и недостатка сна, но и чисто технической причины — первого стартового номера.

«Очень трудно кататься, когда зал ещё не пропитался энергией соревнований. Эта энергия обычно придаёт дополнительные силы, её реально ощущаешь, находясь на льду», — пояснил тренер.

Первыми же с солидным отрывом, как и полагается действующим чемпионам мира и Европы, стали Синицина и Кацалапов. Результат 93,61 балла превысил уровень текущего мирового рекорда, но не мог быть признан официально в силу внутреннего статуса турнира. Но это ничуть не умаляло того, что ритм-танец в исполнении сильнейшей российской пары получился выдающимся.