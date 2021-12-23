Букин — о ритм-танце на ЧР: это один из лучших наших прокатов со Степановой

Фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, поделился мнением об их выступлении в ритм-танце на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Мы многое изменили в ритм-танце. В обновлённом виде — это один из лучших прокатов. Много работали над энергетикой танца и его представлением. Чемпионат России — достаточно серьёзный и нервный старт, но у нас получилось показать то, над чем мы работали. А оценки — это второстепенное», — цитирует Букина РИА Новости.

Его партнёрша, в свою очередь, отметила, что ей очень нравится новое платье, так как в последнее время пары не выступают в чём-то ярком, а у них появилась возможность изменить тенденцию.

«Сегодня публика аплодировала во время всей нашей программы. Надеемся, всем понравился и прокат, и платье», — заявила Степанова.

Степанова и Букин заняли второе место в ритм-танце, набрав 88,76 балла. Произвольный танец спортсмены представят 24 декабря. Начало — в 12:45 мск.

Ранее сообщалось, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют после ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию.