Букин — о ритм-танце на ЧР: это один из лучших наших прокатов со Степановой

Короткая ссылка
Фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, поделился мнением об их выступлении в ритм-танце на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Букин — о ритм-танце на ЧР: это один из лучших наших прокатов со Степановой
  • РИА Новости

«Мы многое изменили в ритм-танце. В обновлённом виде — это один из лучших прокатов. Много работали над энергетикой танца и его представлением. Чемпионат России — достаточно серьёзный и нервный старт, но у нас получилось показать то, над чем мы работали. А оценки — это второстепенное», — цитирует Букина РИА Новости.

Его партнёрша, в свою очередь, отметила, что ей очень нравится новое платье, так как в последнее время пары не выступают в чём-то ярком, а у них появилась возможность изменить тенденцию.

«Сегодня публика аплодировала во время всей нашей программы. Надеемся, всем понравился и прокат, и платье», — заявила Степанова.

Степанова и Букин заняли второе место в ритм-танце, набрав 88,76 балла. Произвольный танец спортсмены представят 24 декабря. Начало — в 12:45 мск. 

Ранее сообщалось, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют после ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить