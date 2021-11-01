Дубль Касьерры, ляп Петрова и автогол Миладиновича: чем запомнился 13-й тур РПЛ

«Зенит» разгромил «Динамо» и упрочил лидерство в турнирной таблице. «Локомотив» и «Рубин» вырвали победы над «Нижним Новгородом» и ЦСКА соответственно в добавленное судьёй время. «Краснодар» неожиданно уступил «Крыльям Советов» дома, нанеся 16 ударов по чужим воротам. А «Сочи» оказался сильнее «Арсенала» благодаря дублю новичка Матео Касьерры и теперь делит второе место с железнодорожниками. Чем запомнился 13-й тур РПЛ — в материале RT.

Уверенный разгром в Санкт-Петербурге

Неожиданные поражения «Зенита» от «Сочи» и «Арсенала» подарили болельщикам надежду на возрождение интриги в борьбе за золото. Конкуренты получили возможность приблизиться к действующему чемпиону, которого в следующих двух турах вдобавок ждали ключевые встречи со столичными грандами — «Спартаком» и делящим второе место с ЦСКА «Динамо». Однако оба продемонстрировали, что разница между ними и петербуржцами на сегодняшний день слишком велика. Достаточно показательным стало и то, что «Зенит» довёл серию домашних побед над командами из Москвы до восьми.

Если красно-белые пропустили семь мячей, то бело-голубые — только четыре и даже сумели составить хозяевам конкуренцию. Но в непростой момент после пропущенного от Даниила Фомина с пенальти мяча подопечные Сергея Семака легко взвинтили обороты и добились разгрома, несмотря на отсутствие Малкома и Дугласа дос Сантоса. Зато очередной яркий матч провели другие бразильцы. Клаудиньо забил во второй игре подряд, а Вендел отметился красивым голом. Ярослав Ракицкий в сотом поединке за коллектив реализовал штрафной.

Наконец, Артём Дзюба вновь отличился, выйдя на замену после перерыва, и продлил результативную серию в РПЛ до шести туров. Это позволило ему не только побить рекорд Олега Веретенникова по голам в чемпионате России, но и выйти на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории клуба. На счету форварда сейчас 102 мяча, и он уступает только Александру Кержакову (163).

Удачная замена в Казани

К матчу с набравшим отличный ход ЦСКА «Рубин» подошёл не в лучшем состоянии. Казанцы не могли выиграть пять туров кряду и опустились в середину турнирной таблицы. А потому встреча с бывшей командой во многом становилась для Леонида Слуцкого определяющей. Ведь очередная осечка свидетельствовала бы о серьёзном кризисе в его коллективе.

В результате игра получилась абсолютно равной, и по большому счёту хозяева не должны были набирать три очка. Соперники поровну владели мячом и нанесли практически одинаковое количество ударов (17:18).

Но в добавленное арбитром время «Рубину» улыбнулась удача. После розыгрыша углового вышедший на замену незадолго до этого Михаил Костюков отправил снаряд в ворота. Так казанцы вырвали первую победу за полтора месяца и помешали москвичам выйти на чистое второе место.

А Слуцкому вновь удалось огорчить красно-синих. После прихода этого специалиста его новые подопечные одержали над ЦСКА три победы и один раз разошлись с москвичами миром. Причём в августе прошлого года двукратные чемпионы России также забили решающий мяч в ворота Игоря Акинфеева на последних минутах. Тогда шикарным дальним выстрелом отметился Денис Макаров.

Курьёзный автогол в Нижнем Новгороде

В целом 13-й тур получился богатым на мячи, забитые в добавленное арбитром время. Сразу три команды отличились незадолго до финального свистка. В их числе оказался и «Локомотив». «Нижний Новгород», до того обыгравший «Спартак» и «Динамо», был близок к тому, чтобы отобрать очки у ещё одного столичного гранда, но немного не дотерпел.

Новичок РПЛ полностью отдал инициативу сопернику и сделал ставку на контрвыпады. Это принесло свои плоды. На 30-й минуте Илья Берковский в ходе быстрой атаки открыл счёт и отметился дебютным голом в лиге. Причём права на полузащитника в настоящий момент принадлежат именно железнодорожникам, а в Нижнем Новгороде он находится в аренде. Красно-зелёным в отсутствие сдавшего ложноположительный тест на коронавирус Фёдора Смолова не хватало конкретики, но команду в очередной раз выручил Рифат Жемалетдинов, забивший пятый мяч в текущем сезоне РПЛ.

А на 94-й минуте вырвать вторую победу подряд под руководством Маркуса Гисдоля москвичам помогла грубая ошибка соперника. Андрей Синицын неудачно сыграл на выходе после подачи с фланга и выпустил мяч точно на Ивана Миладиновича, от которого снаряд залетел в створ. Если Слуцкий в Казани выполнил результативную замену, то Александр Кержаков отметился обратным. Сербский защитник появился на поле в концовке и невольно стал автором автогола.

Тотальное невезение в Краснодаре

Параллельно «Краснодар» принимал другого новичка Премьер-лиги — «Крылья Советов», но в отличие от «Локомотива» остался без очков. В отчётном матче вновь проявилась старая болезнь южан — неумение брать своё в поединках с аутсайдерами и середняками. Вот и в этом сезоне они успели разойтись миром с «Ростовом» и «Уфой», а также уступить «Химкам».

Во встрече с самарцами хозяева с первых минут взяли инициативу в свои руки. Они владели мячом 62% времени и нанесли 16 ударов, но так и не смогли поразить чужие ворота. Дважды мяч после выстрелов Тонни де Вильены и Эдуарда Сперцяна попал в перекладину. Великолепно проявил себя на последнем рубеже и Иван Ломаев, совершивший восемь сейвов. Один раз коллективу Виктора Гончаренко удалось отличиться, но судья отменил гол Виктора Классона из-за офсайда у Джона Кордобы.

Практически тут же грубейшую результативную ошибку допустил Сергей Петров. В собственной штрафной он отдал неудачную передачу назад Матвею Сафонову и позволил Ивану Сергееву совершить перехват и отдать на пустые ворота Владиславу Сарвели. Единственной ложкой дёгтя для гостей стало удаление Дмитрия Иванисени в концовке. А «Краснодар» потерпел второе поражение за четыре дня. В середине недели команда разгромно уступила «Кубани» в дерби и вылетела из Кубка России.

Самый ранний мяч сезона в Туле

После поражения ЦСКА в Казани сразу три команды получили возможность подняться на второе место. Помимо «Локомотива», ею воспользовался «Сочи». Столь удачное выступление южан — один из главных сюрпризов текущего розыгрыша национального первенства, ведь летом они лишились целого ряда лидеров, в том числе Антона Заболотного, Эльмира Набиуллина и Михи Мевли. Однако тренерское мастерство Владимира Федотова позволило коллективу сохранить позиции, усилившись достаточно скромными исполнителями.

Большинство из них сразу начали приносить пользу. В их числе нападающий Матео Касьерра, до того выступавший в Португалии и Нидерландах. В первых семи матчах за «Сочи» он забил пять раз. Колумбиец оформил дубль в непростом противостоянии с «Арсеналом» — 2:1. Первый гол новичка получился знаковым, ведь он отличился спустя всего одну минуту и 18 секунд после стартового свистка. Это самый быстрый мяч в нынешнем сезоне РПЛ и в истории выступления команды в элитном дивизионе. Сам же Касьерра поставил точку в поединке на 79-й минуте, замкнув прострел Ибрагима Цаллагова. В этой ситуации он поразил ворота Антона Коченкова из-под Ивана Новосельцева, который совсем недавно выступал за «Сочи».