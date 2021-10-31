Романцев — о критике защитника «Спартака» Рассказова: не стреляйте в пианиста

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал критику болельщиков красно-белых в адрес защитника клуба Николая Рассказова.

«Можно долго говорить о неопытности Рассказова, но один, пусть даже самый тёртый защитник, без поддержки партнёров чудес не сотворит. Так что не стреляйте в пианиста», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

По словам Романцева, атаковать соперника требуется в момент приёма мяча, чтобы лишить его времени и пространства. Такое действие давало бы возможность подстраховать последнего защитника.

Также тренер подчеркнул, что оборона команды должна начинаться там, где теряется мяч. И если он оказывается у соперника, то это первый шаг наступления на ворота.

23-летний защитник в сезоне-2021/22 в 15 матчах за «Спартак» сделал одну результативную передачу.

«Спартак» в Москве сыграл вничью с «Ростовом» со счётом 1:1 в матче 13-го тура чемпионата России, пропустив на последних секундах игры. Мяч забил Данил Глебов, которого пытался остановить Рассказов.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался о кризисной ситуации в столичном клубе.